Вчені розвінчали 5 найпоширеніших міфів про переломи кісток

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Три головні симптоми зламаної кістки - біль, набряк і деформація

Експерти розвінчали найпоширеніші і помилкові міфи про переломи і розповіли, які симптоми насправді можуть свідчити про переломи. Про це повідомляє видання BBC.

1. Якщо ви можете рухати постраждалою кінцівкою, то перелому немає

Насправді переламаною кінцівкою або пальцем іноді можна рухати, а отже це - не є надійною перевіркою на наявність перелому. Три головних симптоми зламаної кістки - біль, набряк і деформація. Ще одна вказівка на перелом - це клацання, яке можна почути в момент інциденту.

2. Якщо це перелом, то вам буде дуже боляче

Експерти стверджують, що це зовсім не обов'язково. Є чимало історій, коли людина падала на гірськолижному схилі, а потім ще залишок дня могла ходити, не підозрюючи про перелом ноги. Звичайно, набагато частіше зламані кістки болять, але, якщо перелом незначний, то його можна навіть не помітити.

3. Літні жінки більш схильні до переломів через остеопороз

Цьому факту є підтвердження, так як літні жінки дійсно ламають кістки частіше, ніж молоді. Це пов'язано з гормональними змінами в організмі, які відбуваються під час клімаксу, можуть викликати швидку втрату кісткової маси і часті переломи при остеопорозі.

4. Немає сенсу звертатися до лікаря зі зламаним пальцем ноги

Незважаючи на те, що гіпс у цьому випадку накладати не будуть, однак зламаний палець ноги потрібно зафіксувати. Медики встановлять тип перелому, порадять, як уникнути болю і деформацій, які можуть призвести до артриту в літньому віці, якщо кістка зростеться неправильно.

5. Після того, як зламана кістка зростеться, вона стане міцніше, ніж була до перелому

Коли йде процес загоєння, навколо місця перелому формується щось на зразок захисного манжету з нової кістки. Однак з часом це проходить і кістка поступово повертається в попередній стан.

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Відео: РБК-Україна