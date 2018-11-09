Вчені розвінчали 5 найпоширеніших міфів про переломи кісток

Три головні симптоми зламаної кістки - біль, набряк і деформація
Експерти розвінчали найпоширеніші і помилкові міфи про переломи і розповіли, які симптоми насправді можуть свідчити про переломи. Про це повідомляє видання BBC.
Насправді переламаною кінцівкою або пальцем іноді можна рухати, а отже це - не є надійною перевіркою на наявність перелому. Три головних симптоми зламаної кістки - біль, набряк і деформація. Ще одна вказівка на перелом - це клацання, яке можна почути в момент інциденту.
Експерти стверджують, що це зовсім не обов'язково. Є чимало історій, коли людина падала на гірськолижному схилі, а потім ще залишок дня могла ходити, не підозрюючи про перелом ноги. Звичайно, набагато частіше зламані кістки болять, але, якщо перелом незначний, то його можна навіть не помітити.
Цьому факту є підтвердження, так як літні жінки дійсно ламають кістки частіше, ніж молоді. Це пов'язано з гормональними змінами в організмі, які відбуваються під час клімаксу, можуть викликати швидку втрату кісткової маси і часті переломи при остеопорозі.
Незважаючи на те, що гіпс у цьому випадку накладати не будуть, однак зламаний палець ноги потрібно зафіксувати. Медики встановлять тип перелому, порадять, як уникнути болю і деформацій, які можуть призвести до артриту в літньому віці, якщо кістка зростеться неправильно.
Коли йде процес загоєння, навколо місця перелому формується щось на зразок захисного манжету з нової кістки. Однак з часом це проходить і кістка поступово повертається в попередній стан.
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Відео: РБК-Україна