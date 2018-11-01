Вчені назвали головну причину високої тривалості життя

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Раніше основними факторами довголіття дослідники вважали масу тіла і швидкість метаболізму

Американські вчені визначили головну причину високої тривалості життя. Співробітники Університету Вандербільта виявили, що на неї впливає кількість нейронів у головному мозку. Про це повідомляється на MedicalXpress.

Раніше вважалося, що основними прогностичними параметрами тривалості життя є маса тіла і швидкість метаболізму. Однак виявилося, що це працює лише в 20-30% випадках, а птахи живуть приблизно в 10 разів більше, ніж ссавці того ж розміру. У той же час за кількістю кортикальних нейронів можна точно передбачити тривалість життя в 75 відсотках випадків.

Такі результати вчені отримали, проаналізувавши дані понад 700 видів теплокровних тварин і порівняли їх з даними про кількість нейронів в мозку.

Виявилося, що папуги і співочі птахи живуть довше, ніж примати з тією ж масою тіла, а останні, в свою чергу, живуть довше, ніж інші ссавці c тією ж масою тіла. Крім того, птахам потрібно більше часу, щоб досягти статевої зрілості.

Вчені прийшли до висновку, що тривалість життя знаходиться в прямій залежності від абсолютного числа кортикальних нейронів. При цьому розміри тварини і швидкість її метаболізму не мають значення. На думку дослідників, це пояснюється тим, що кора головного мозку відіграє ключову роль в адаптації до навколишнього середовища і реакції на стрес.

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Відео: РБК-Україна