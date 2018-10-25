Ученые предупредили, чем может быть опасна холодная зима

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Ученые нашли неожиданную связь между температурой воздуха и сердечными заболеваниями

Холодная зимняя погода может быть одним из факторов, повышающих риск инфаркта миокарда. Об этом говорится в исследовании ученых Лундского университета (Швеция), опубликованном в журнале JAMA Cardiology.



Они проанализировали данные 280,8 тыс. человек, у которых в период с 1998 по 2013 годы был диагностирован инфаркт миокарда. В случае с 97,6% исследуемых ученым удалось установить, какой была погода в день инфаркта.

​Они сравнили, при каких погодных условиях произошло больше всего инфарктов и пришли к выводу, что его риск возрастает при низкой температуре воздуха, большой скорости ветра, низкой продолжительности солнечного дня, а также низком атмосферном давлении.



Также было установлено, что больше всего инфарктов зафиксировали в дни, когда температура воздуха была ниже 0 градусов, в то же время этот показатель снижался, когда температура поднималась до 3–4 градусов.



"Холодная и ветреная погода приводит к сужению кровеносных сосудов, чтобы сохранить энергию и температуру, — говорит Дэвид Эрлинг, ведущий автор исследования. — Это увеличивает нагрузку на сердце, повышая риск инфаркта".

Инфаркт миокарда проявляется в развитии ишемического некроза участка мышечного среднего слоя сердца из-за недостаточного кровоснабжения и нередко заканчивается летальным исходом.

Напомним, что ученые из Университета Альберты в Эдмонтоне, Канада, провели исследование, которое доказало, что для продления жизни людей, переживших инсульт или инфаркт, необходимо каждые 20 минут испытывать легкую физическую активность. Ежедневные упражнения должны длиться не менее семи минут.

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Видео: РБК-Украина