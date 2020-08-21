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Как убрать живот: диетолог раскрыла важные секреты

Пятница 21 августа 2020 08:37
Как убрать живот: диетолог раскрыла важные секреты
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Эксперт рассказала о тонкостях, которые помогут убрать жир на животе

Убрать "спасательный круг" в районе талии бывает не так просто. Избавиться от живота и боков можно с помощью фитнеса и правильного питания, хоть для этого и понадобиться самодисциплина и упорный труд, но есть ряд важный нюансов, которые стоит учесть на пути к фигуре мечты. О секретах похудения в районе талии рассказала диетолог Татьяна Дик.

Жир не сгорит, если вы будете качать пресс по 100500 раз в день. Пресс будет в гипертонусе, у него не будет времени на восстановление, ваша талия станет шире!

Жир на животе (как и на любой другой части тела) можно сжечь только если:

1. Вы будете питаться в дефиците калорий, со сбалансированным БЖУ. Не на 1200 ккал (ибо жир будет только накапливаться).

Как убрать живот: диетолог раскрыла важные секреты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Ускорить процесс вы можете даже просто увеличив бытовую активность (это вот те 10 000 шагов). Молодые мамы могут просто гулять с коляской пару часов и это будет намного лучше, чем вы сделаете то же кардио в быстром темпе, но 30 минут. Почему? Потому что жир лучше горит при длительной и низкоинтенсивной работе.

3. На тренировках не переусердствовать на кардио по 2 часа, а выполнять многосуставные упражнения.

Так на них тратится больше энергии (нет, не больше, чем на кардио, но в перспективе вы получите лучший отклик из-за выработки гормонов, из-за увеличения мышечной массы, и в состоянии покоя будете тратить уже больше). А делая только кардио вы станете дряблой и плоской.

Как убрать живот: диетолог раскрыла важные секреты
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Это не значит, что пресс не нужно качать (хотя можно и не качать), но 2-3 раза в неделю - достаточно.

Пресс - это стабилизатор вашего корпуса, он не даёт вам согнуться вдвое. И делая многосуставные упражнения (присед, тяги, жимы) вы уже тренируете мышцы кора! Без них(мышц кора) - вы никогда не сможете создать фигуру мечты. Поэтому, вырабатывайте дисциплину в питании, в тренировках.

Напомним, что ранее нутрициолог и фитнес-тренер Екатерина Примакова рассказала, где можно обнаружить скрытые калории.

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