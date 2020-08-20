Обязательный минимум: диетолог огласила набор продуктов для красоты и стройности

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог расписала рацион на неделю и на день

Что же нужно на неделю человеку, который правильно питается? А как определить порции на день. чтобы обеспечить организм всем необходимым и не прибавить в весе? Списком продуктовой корзины для тех, кто придерживается правильного питания поделилась диетолог Ольга Усенко.

Эксперт опубликовала список, котрый прможет определится с набором продуктов для правильного питания на неделю.

Продуктовая корзина:

8-10 яиц

200-250 гр сыра (нежирного)

500 гр творога

600-700 гр куриного филе (в сыром виде)

600-700 гр рыбы (филе) или больше, но не филе (в сыром виде)

50 гр сливочного масла

150 гр орехов

2,5-3 кг фруктов

3,5-4 кг овощей (разнообразных)

хлеб цельнозерновой 300-400 гр

2 разных варианта крупы: гречка и рис нешлифованный

50 гр меда

масло растительное 100-150 мл (лучше использовать разное)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Есть подвох: эксперт перечислила псевдополезные продукты

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Сюда же можно еще добавить:

1 авокадо

семга слабосоленая 100 гр

Из вот этого набора продуктов, у вас получится отличный и разнообразный рацион.

Сколько из этого списка можно съесть в течение дня, не имея индивидуальной программы питания с указанием порций? Помните, что все мы разные, у всех разные возможности и у всех разные предпочтения, но если вы хотите с чего-то начать, то пробуйте с этого:

1-2 яйца

30 гр сыра

1 тост цельнозерновой

5 гр сливочного масла

150 гр гарнира (в готовом виде)

400 гр овощей

15 мл растительного масла

20 гр орехов

300 гр фруктов или ягод

130 гр рыбы либо курочки или телятины (в готовом виде)

30 гр зелени

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Яйца можно заменить творогом 100-150 гр. 4-х разовый рацион из такого набора можно сделать максимально разнообразным и интересным. А еще плюс данного меню - его стоимость. Это не дорогой вариант и его можно спокойно внедрить в свою жизнь.

Напомним, что ранее нутрициолог и фитнес-тренер Мария Примакова рассказала, где могут прятаться коварные калории.