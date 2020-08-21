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Як прибрати живіт: дієтолог розкрила важливі секрети

П'ятниця 21 серпня 2020 08:37
Як прибрати живіт: дієтолог розкрила важливі секрети
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Експерт розповіла про тонкощі, які допоможуть прибрати жир на животі

Прибрати "рятувальний круг" в районі талії буває не так просто. Позбутися живота і боків можна за допомогою фітнесу та правильного харчування, хоч для цього й знадобитися самодисципліна і наполеглива праця, але є ряд важливих нюансів, які варто врахувати на шляху до фігури мрії. Про секрети схуднення в районі талії розповіла дієтолог Тетяна Дік.

Жир не згорить, якщо ви будете качати прес по 100500 раз в день. Прес буде в гіпертонусі, у нього не буде часу на відновлення, ваша талія стане ширше!

Жир на животі (як і на будь-якій іншій частині тіла) можна спалити тільки якщо:

1. Ви будете харчуватися у дефіциті калорій, зі збалансованим БЖУ. Не на 1200 ккал (бо жир буде тільки накопичуватися).

Як прибрати живіт: дієтолог розкрила важливі секрети

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Прискорити процес ви можете навіть просто збільшивши побутову активність (це ось ті 10 000 кроків). Молоді мами можуть просто гуляти з коляскою пару годин і це буде набагато краще, ніж ви зробите те ж кардіо у швидкому темпі, але 30 хвилин. Чому? Тому що жир краще горить при тривалій і низькоінтенсивній роботі.

3. На тренуваннях не перестаратися на кардіо по 2 години, а виконувати багатосуглобові вправи.

Так на них витрачається більше енергії (немає, не більше, ніж на кардіо, але в перспективі ви отримаєте найкращий відгук через вироблення гормонів, через збільшення м'язової маси, і в стані спокою будете витрачати вже більше). А роблячи тільки кардіо ви станете в'ялою і плоскою.

Як прибрати живіт: дієтолог розкрила важливі секрети
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Це не означає, що прес не потрібно качати (хоча можна і не качати), але 2-3 рази в тиждень - досить.

Прес - це стабілізатор вашого корпусу, він не дає вам зігнутися вдвічі. І роблячи багатосуголобові вправи (присідання, тяги, жими) ви вже тренуєте м'язи кора! Без них (м'язів кора) - ви ніколи не зможете створити фігуру мрії. Тому, виробляйте дисципліну в харчуванні, у тренуваннях.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог і фітнес-тренер Катерина Примакова розповіла, де можна знайти приховані калорії.

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