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Эксперт рассказала, где прячутся скрытые калории, которые мешают худеть

Среда 19 августа 2020 15:32
Эксперт рассказала, где прячутся скрытые калории, которые мешают худеть
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Многие и не подозревают, почему никак не получается снизить вес

Вы правильно питаетесь и занимаетесь спортом, но сбросить лишние килограммы все никак не получается? Возможно, причина в скрытых калориях, которые могут содержаться даже в диетических на первый взгляд блюдах. Нутрициолог и фитнес-тренер Катерина Примакова рассказала, где могут прятаться коварные калории, которые незаметно мешают худеть.

1. Соус или заправка к салатам

Зачастую они на основе майонеза, сливок и масла, поэтому соус может быть калорийнее самого блюда.

Например, в салате «Цезарь» около 500 Ккал на порцию именно потому, что половина калорий идет из соуса. Или в шаурме порция соуса составляет около 200-230 Ккал.

Лайфхак:

Если вы едите вне дома, просите подавать блюда сухими, без какой-либо заправки или попросите принести ее отдельно. В случае с шаурмой сразу скажу - она НЕ будет сухая, если попросить не класть соус, потому что сока овощей и 20 г кетчупа более, чем достаточно, чтобы она была сочной и вкусной.

Эксперт рассказала, где прячутся скрытые калории, которые мешают худеть
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

  • Лучше всего заправки делать самим либо на основе сметаны или натурального йогурта либо кефира без добавок.
  • Не кладите много, используйте мерные ложки и распылители, не лейте масла в салат или сковороду «на глаз»
  • Используйте антипригарную сковороду или замените жарку запеканием, тушением, варкой или готовкой на пару

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2. Жидкие калории

Стакан фреша или пачка сока, уличный кофе с сахаром и сиропом (особенно раф), вечером чаек с медом, компотик или кисель в столовой, сладкая газировка, квас, АЛКОГОЛЬ.

В них много лишнего сахара, который плохо утоляет жажду, порой от сладких напитков хочется пить еще больше. Тут лучше всего справится самая обычная вода.

Я не призываю отказываться от кофе или сока! Я рекомендую сократить их потребление и учитывать в своем рационе. Кофе и кофейные напитки считаются по добавкам в них (сахар, сироп, сливки, молоко).

3. Сухофрукты, орехи и семечки

Да, их кушать нужно, но аккуратно. Их очень легко незаметно переесть, они калорийны. В день достаточно в среднем не более 20-30 г на похудении, зависит от вашей нормы.

Эксперт рассказала, где прячутся скрытые калории, которые мешают худеть

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Напомним, что ранее диетолог Ольга Шаевская перечислила продукты, ускоряющие метаболизм.⠀

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