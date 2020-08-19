Эксперт рассказала, где прячутся скрытые калории, которые мешают худеть

Многие и не подозревают, почему никак не получается снизить вес
Вы правильно питаетесь и занимаетесь спортом, но сбросить лишние килограммы все никак не получается? Возможно, причина в скрытых калориях, которые могут содержаться даже в диетических на первый взгляд блюдах. Нутрициолог и фитнес-тренер Катерина Примакова рассказала, где могут прятаться коварные калории, которые незаметно мешают худеть.
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1. Соус или заправка к салатам
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Зачастую они на основе майонеза, сливок и масла, поэтому соус может быть калорийнее самого блюда.
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Например, в салате «Цезарь» около 500 Ккал на порцию именно потому, что половина калорий идет из соуса. Или в шаурме порция соуса составляет около 200-230 Ккал.
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Лайфхак:
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Если вы едите вне дома, просите подавать блюда сухими, без какой-либо заправки или попросите принести ее отдельно. В случае с шаурмой сразу скажу - она НЕ будет сухая, если попросить не класть соус, потому что сока овощей и 20 г кетчупа более, чем достаточно, чтобы она была сочной и вкусной.
⠀Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
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2. Жидкие калории
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Стакан фреша или пачка сока, уличный кофе с сахаром и сиропом (особенно раф), вечером чаек с медом, компотик или кисель в столовой, сладкая газировка, квас, АЛКОГОЛЬ.
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В них много лишнего сахара, который плохо утоляет жажду, порой от сладких напитков хочется пить еще больше. Тут лучше всего справится самая обычная вода.
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Я не призываю отказываться от кофе или сока! Я рекомендую сократить их потребление и учитывать в своем рационе. Кофе и кофейные напитки считаются по добавкам в них (сахар, сироп, сливки, молоко).
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3. Сухофрукты, орехи и семечки
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Да, их кушать нужно, но аккуратно. Их очень легко незаметно переесть, они калорийны. В день достаточно в среднем не более 20-30 г на похудении, зависит от вашей нормы.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Напомним, что ранее диетолог Ольга Шаевская перечислила продукты, ускоряющие метаболизм.⠀