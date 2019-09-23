Как убрать жир на животе: фитнес-тренер дала эффективные рекомендации

Одна из самых популярных проблем у женщин - лишний жир в районе живота и боков. Как же от него избавиться? Фитнес-тренер Ксения Хазова поделилась на своей странице в Instagram эффективными рекомендациями, которые помогут вам добиться фигуры мечты.

Для начала эксперт решила разобраться, почему же талия кажется широкой.

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Причин много. Одна из них - особенность строения вашего скелета. Если ваш тип фигуры - песочные часы, вам повезло. Даже если наберете лишние кг, талия никуда не денется. Если вы прямоугольник или треугольник - заполучить талию сложнее.

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Вторая причина - процент жира. Спасательный круг обычно появляется из-за переизбытка калорий. У женщин именно там жир откладывается в первую очередь. Недостаток белка, отсутствие активности, стрессы, плохой сон, курение и алкоголь - все делает свое дело.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Что делать?

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Здесь все зависит от причины. Если строение скелета позволяет иметь осиную талию, диета поможет. Если же у вас прямоугольная фигура, жир уйдет, но талия все равно не будет “осиной”.

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Нужно ли делать какие-то специальные упражнения?

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В одном исследовании шесть недель упражнений на пресс не дали никакого результата: не снизили вес, не убрали жир с живота. В другом эксперименте 12 недель диеты в сочетании с тренировками на пресс дали точно такой же результат, как и диета вообще без упражнении.

Вывод: упражнения на пресс не помогают убрать живот. Так что подойдут любые тренировки, главное чтобы они были. В идеале - сочетание силовых и кардио. А вот делать планки, складки и скручивания по 100 раз нет смысла.

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Что не стоит делать:

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Исключите упражнения, которые нагружают “косые” мышцы пресса. Это любые движения с поворотами корпуса: косые скручивания, наклоны в стороны с гантелями, боковые планки и тд.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Что касается обруча, недавнее исследование показало, что шесть недель кручения утяжелённого обруча (1,5 кг) снизило количество жира на животе на 2%, а талия стала тоньше на 3,1 см. При этом сами ученые не понимают, почему так произошло. Возможно, это связано с механической стимуляцией жировых клеток. Но один обруч погоды не сделает, все равно нужен дефицит калорий и физическая активность.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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