Как убрать дряблый живот: топ-4 популярных метода, которые не работают

Эксперт развенчала мифы о том, как вернуть тонус мышцам живота
Дряблый живот – одна из проблем, с которой боятся столкнуться после похудения. Потеря тонуса кожи и растяжки могут стать неприятными спутниками стройных форм. Каковы причины появления дряблости живота и какие из популярных методов по борьбе с ней неэффективны, на странице в Instagram рассказала эксперт по похудению Катя Медушкина.
Эксперт утверждает, что привести к потере тонусу мышц может не только резкий сброс веса, но и ряд других факторов.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Возможные причины дряблости живота:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Эксперт назвала топ-4 популярных методов борьбы с дряблостью кожи на талии, которые не работают:
Каждый день качать прес
Мышцам живота, как и любым другим, нужен отдых. А локального жиросжигания не существует, так что качай-не качай, но без общих жиросжигающих тренировок не обойтись.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Диеты и дефицит калорий больше, чем 20%
Это приведет к срыву, замедлению обмена веществ и возвращению с таким трудом потерянных кг.
Обруч
Если он легкий - эффекта просто не будет, а если тяжелый - его кручение может привести к гематомам и даже травмам внутренних органов.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Термобелье или обертывание пленкой во время тренировок
Жир это не сожжет, зато не даст организму отводить влагу (пот) во время тренировки. А от этого возрастает нагрузка на сердце.
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