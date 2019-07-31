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Попа как орех: эксперт поделилась упражнениями для упругих ягодиц

Lite » Красота 31.07.2019 - 16:57
Попа как орех: эксперт поделилась упражнениями для упругих ягодиц
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Специалист описла комплекс упражнений для ягодиц идеальной формы

Подтянутые и упругие ягодицы красивой формы делают женскую фигуру особенно привлекательной, но добиться желаемого эффекта порой очень непросто. Следует учитывать не только питание и образ жизни, но и гентику. Но все поправимо и заполучить ягодицы своей мечты может каждая. Как это сделать, на своей странице в Instagram рассказала эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина.

По ее словам, форма ягодиц заложена генетически, но на нее  можно влиять с помощью тренировок и рационального питания, меняя в сторону более гармоничной. Сердце, треугольник, квардрат, круг - это условные обозначение форм, которые каждая из нас наблюдает в зеркале.

Даже удачная изначально форма может быть испорчена с годами нездоровым образом жизни: отсутствием физических нагрузок, сидячей работой или, наоборот, неверно подобранными или излишними нагрузками и, конечно, неправильным питанием.

Попа как орех: эксперт поделилась упражнениями для упругих ягодиц

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Самые распространенные проблемы с ягодицами:

  • плоская попа - наблюдается недостаток мышечной массы, из-за чего ягодицы выглядят уплощенными, нет объема;
  • дряблая попа - выглядит обвисшей, образуя под ягодицами глубокие складки, как правило, с целлюлитом и низким мышечным тонусом;
  • желеобразная попа - не упругая, мягкая, большое количество целлюлита, практически отсутствует тонус мышц и кожи;
  • попа некрасивой формы - впавшие боковинки, "уши", грушеобразная, не подтянутая, без заметного изгиба от талии к ягодицам.

Попа как орех: эксперт поделилась упражнениями для упругих ягодиц

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какие упражнения нужно делать, если:

  • Попа плоская:⠀

- румынская становая тяга;⠀
- выпады с гантелями;⠀
- приседания с гантелями/штангой.

  • Попа дряблая:⠀

- берпи (для вашего уровня подготовки);⠀
- прыжки на скакалке.

  • Попа желеобразная:

- беговая дорожка;
- велосипед или "ножницы" из положения лежа.

Попа как орех: эксперт поделилась упражнениями для упругих ягодиц

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И самое главное: попу любого вида можно привести в отличную форму, но одних тренировок недостаточно. 80% успеха - это правильное питание! Причем рацион во многом зависит от вашей цели - округлить попу, нарастив мышцы (профицит калорий, упор на белки), или постройнеть, убрав лишний объем (работаем в дефиците калорий).

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