Попа как орех: эксперт поделилась упражнениями для упругих ягодиц

Специалист описла комплекс упражнений для ягодиц идеальной формы
Подтянутые и упругие ягодицы красивой формы делают женскую фигуру особенно привлекательной, но добиться желаемого эффекта порой очень непросто. Следует учитывать не только питание и образ жизни, но и гентику. Но все поправимо и заполучить ягодицы своей мечты может каждая. Как это сделать, на своей странице в Instagram рассказала эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина.
По ее словам, форма ягодиц заложена генетически, но на нее можно влиять с помощью тренировок и рационального питания, меняя в сторону более гармоничной. Сердце, треугольник, квардрат, круг - это условные обозначение форм, которые каждая из нас наблюдает в зеркале.
Даже удачная изначально форма может быть испорчена с годами нездоровым образом жизни: отсутствием физических нагрузок, сидячей работой или, наоборот, неверно подобранными или излишними нагрузками и, конечно, неправильным питанием.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Самые распространенные проблемы с ягодицами:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Какие упражнения нужно делать, если:
- румынская становая тяга;⠀
- выпады с гантелями;⠀
- приседания с гантелями/штангой.
- берпи (для вашего уровня подготовки);⠀
- прыжки на скакалке.
- беговая дорожка;
- велосипед или "ножницы" из положения лежа.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
И самое главное: попу любого вида можно привести в отличную форму, но одних тренировок недостаточно. 80% успеха - это правильное питание! Причем рацион во многом зависит от вашей цели - округлить попу, нарастив мышцы (профицит калорий, упор на белки), или постройнеть, убрав лишний объем (работаем в дефиците калорий).
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