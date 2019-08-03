Як прибрати в'ялий живіт: топ-4 популярних методи, які не працюють

Експерт розвіяла міфи про те, як повернути тонус м'язів живота
В'ялий живіт – одна з проблем, з якою бояться зіткнутися після схуднення. Втратита тонусу шкіри і розтяжки можуть стати неприємними супутниками струнких форм. Які причини появи в'ялості живота і які з популярних методів боротьби з нею неефективні, на сторінці в Instagram розповіла експерт по схудненню Катя Медушкина.
Експерт стверджує, що привести до втрати тонусу м'язів може не тільки різке скидання ваги, але і ряд інших факторів.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Можливі причини в'ялості живота:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Експерт назвала топ-4 популярних методів боротьби з в'ялістю шкіри на талії, які не працюють:
Щодня качати прес
М'язам живота, як і будь-яким іншим, потрібен відпочинок. А локального жироспалювання не існує, так що качай-не качай, але без загальних жироспалювальних тренувань не обійтися.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Дієти і дефіцит калорій більше, ніж 20%
Це приведе до зриву, уповільнення обміну речовин і поверненню з такими труднощами втрачених кг.
Обруч
Якщо він легкий - ефекту просто не буде, а якщо важкий - його кручення може призвести до гематом і навіть травм внутрішніх органів.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Термобілизна або обгортання плівкою під час тренувань
Жир це не спалить, зате не дасть організму відводити вологу (піт) під час тренування. А від цього зростає навантаження на серце.
Нагадаємо, що дієтолог Лора Філіппова назвала важливий сезонний продукт в раціоні тих, хто худне.
Раніше дієтолог Наталія Кошкіна розповіла, яким солодощам віддати перевагу в період схуднення.