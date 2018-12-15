"У меня выпадают волосы": диетолог обратила внимание на важные симптомы и их решение

Иллюстративное фото: pixabay/katyandgeorge

Стресс, рождение ребенка, даже новый цвет волос может быть причиной их резкого выпадения

Известная диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее рассказала о вреде и пользе красного мяса, ответила на один из наиболее распространенных вопросов о выпадении волос. Так, многие женщины считают это проблемой, хотя здесь диетолог успокаивает — суточная норма выпавших волос может быть равна 60-100 волоскам! Об этом Комиссарова сообщила на своей instagram-страничке.

Так, диетолог первым делом советует не паниковать и понять, действительно ли выпадение волос — проблема.

"Женщин пугает "клок волос" на расческе, в ванной, после мытья, но если волосы длинные, есть иллюзия, что волос много, на коротких волосах такого эффекта нет", — объясняет Комиссарова.

Также эксперт рекомендует обратить внимание, изменилась ли как-то за последнее время линия роста волос, их густота. Для этого Комиссарова советует просто сравнить свои предыдущие фото с текущими.

Если вы объективно понимаете, что у вас действительно есть какая-то проблема с ростом волос, следует ответить на следующие вопросы:

С какого момента вы стали обращать на это внимание? Покрасились в темный? Выпавшие волосы просто стали более заметными. Осветлились? Кардинально сменили цвет? Агрессивное внешнее воздействие также дает временное выпадение. Недавно родили ребенка? Выпадение волос в этом случае норма, нужно всего лишь переждать период ГВ и питаться разнообразно и сбалансированно. Сидели долго на строгой диете? Ограничивали себя в белке? Вот результат, возвращайтесь к здоровому питанию. Может, не так давно у вас была стрессовая ситуация? А также к стрессу относятся операции, инфекции, высокая температура и т.д. Начали принимать новые препараты или БАДы? Некоторые лекарства для лечения артрита, депрессии, подагры, артериальной гипертензии, антикоагулянты, КОКи, анаболические стероиды могут иметь побочный эффект: выпадение волос. Недавно наступила менопауза? Тогда выпадение волос здесь имеет временный и проходящий характер. В роду есть раннее облысение? Тогда возможно есть наследственный фактор, лучше решать с врачом, можно ли что-то сделать. Есть ли какие-то другие симптомы? Общие: нарушение менструального цикла, набор веса, слабость, усталость, извращение вкуса и местные: зуд кожи головы, перхоть, покраснение и любые другие жалобы, которые у вас есть.

Если у вас одна или сразу несколько таких проблем, которые привели к резкому выпадению волос, обратитесь к специалисту, а именно — дерматологу.

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Видео: РБК-Украина