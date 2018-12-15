"У меня выпадают волосы": диетолог обратила внимание на важные симптомы и их решение

Стресс, рождение ребенка, даже новый цвет волос может быть причиной их резкого выпадения
Известная диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее рассказала о вреде и пользе красного мяса, ответила на один из наиболее распространенных вопросов о выпадении волос. Так, многие женщины считают это проблемой, хотя здесь диетолог успокаивает — суточная норма выпавших волос может быть равна 60-100 волоскам! Об этом Комиссарова сообщила на своей instagram-страничке.
Так, диетолог первым делом советует не паниковать и понять, действительно ли выпадение волос — проблема.
"Женщин пугает "клок волос" на расческе, в ванной, после мытья, но если волосы длинные, есть иллюзия, что волос много, на коротких волосах такого эффекта нет", — объясняет Комиссарова.
Также эксперт рекомендует обратить внимание, изменилась ли как-то за последнее время линия роста волос, их густота. Для этого Комиссарова советует просто сравнить свои предыдущие фото с текущими.
Если вы объективно понимаете, что у вас действительно есть какая-то проблема с ростом волос, следует ответить на следующие вопросы:
Если у вас одна или сразу несколько таких проблем, которые привели к резкому выпадению волос, обратитесь к специалисту, а именно — дерматологу.
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Видео: РБК-Украина