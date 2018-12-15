"У мене випадає волосся": дієтолог звернула увагу на важливі симптоми і їх рішення

Ілюстративне фото: pixabay/katyandgeorge

Стрес, народження дитини, навіть новий колір волосся може бути причиною його різкого випадання

Відома дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розповіла про шкоду і користь червоного м'яса, відповіла на один з найбільш поширених питань про випадіння волосся. Так, багато жінок вважають це проблемою, хоча тут дієтолог заспокоює — добова норма волосся, що випадає, може бути 60-100 волоскам! Про це Комісарова повідомила на своїй instagram-сторінці.

Так, дієтолог насамперед радить не панікувати і зрозуміти, чи дійсно випадання волосся — проблема.

"Жінок лякає "жмут волосся" на гребінці, у ванній, після миття, але якщо волосся довге, є ілюзія, що волосся багато, на коротких волосках такого ефекту немає", — пояснює Комісарова.

Також експерт рекомендує звернути увагу, чи змінилося за останній час лінія росту волосся, їх густина. Для цього Комісарова радить просто порівняти свої попередні фото з поточними.

Якщо ви об'єктивно розумієте, що у вас дійсно є якась проблема з ростом волосся, слід відповісти на наступні питання:

З якого моменту ви стали звертати на це увагу? Пофарбувалися в темний? Тоді волосся просто стали більш помітними. Посвітлішали? Кардинально змінили колір? Агресивний зовнішній вплив також дає тимчасове випадання. Нещодавно народили дитину? Випадання волосся у цьому випадку норма, потрібно всього лише перечекати період ГВ і харчуватися різноманітно і збалансовано Сиділи довго на строгій дієті? Обмежували себе в білку? Ось результат, повертайтеся до здорового харчування Може, не так давно у вас була стресова ситуація? А також до стресу відносяться операції, інфекції, висока температура і т. д. Почали приймати нові препарати або Бади? Деякі ліки для лікування артриту, депресії, подагри, артеріальної гіпертензії, антикоагулянти, КОКи, анаболічні стероїди можуть мати побічний ефект: випадання волосся. Нещодавно настала менопауза? Тоді випадання волосся тут має тимчасовий характер і проходить. В роду є раннє облисіння? Тоді можливо є спадковий фактор, краще вирішувати з лікарем, чи можна щось зробити Чи є якісь інші симптоми? Загальні: порушення менструального циклу, набір ваги, слабкість, втома, збочення смаку і місцеві: свербіж шкіри голови, лупа, почервоніння і будь-які інші скарги, які у вас є.

Якщо у вас одна або декілька таких проблем, які призвели до різкого випадання волосся, зверніться до фахівця, а саме — дерматолога.

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Відео: РБК-Україна