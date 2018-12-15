"У мене випадає волосся": дієтолог звернула увагу на важливі симптоми і їх рішення

Стрес, народження дитини, навіть новий колір волосся може бути причиною його різкого випадання
Відома дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розповіла про шкоду і користь червоного м'яса, відповіла на один з найбільш поширених питань про випадіння волосся. Так, багато жінок вважають це проблемою, хоча тут дієтолог заспокоює — добова норма волосся, що випадає, може бути 60-100 волоскам! Про це Комісарова повідомила на своїй instagram-сторінці.
Так, дієтолог насамперед радить не панікувати і зрозуміти, чи дійсно випадання волосся — проблема.
"Жінок лякає "жмут волосся" на гребінці, у ванній, після миття, але якщо волосся довге, є ілюзія, що волосся багато, на коротких волосках такого ефекту немає", — пояснює Комісарова.
Також експерт рекомендує звернути увагу, чи змінилося за останній час лінія росту волосся, їх густина. Для цього Комісарова радить просто порівняти свої попередні фото з поточними.
Якщо ви об'єктивно розумієте, що у вас дійсно є якась проблема з ростом волосся, слід відповісти на наступні питання:
Якщо у вас одна або декілька таких проблем, які призвели до різкого випадання волосся, зверніться до фахівця, а саме — дерматолога.
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Відео: РБК-Україна