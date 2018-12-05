Три причины начать бегать зимой: советы популярной телеведущей

Для тех, кто хочет начать бегать зимой, Маричка Падалка дала мотивирующие рекомендации и посоветовала как лучше одеться на пробежку
Известная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая ранее переплыла Босфор, рассказала, чем полезен зимний бег. На своей страничке в Instagram она также дала советы, что надеть на пробежку по снегу.
Телеведущая отметила, что бегает по 10 км в день, и делает это в любую погоду. Например, слякоть и снежная "каша" не мешает ей пробегать запланированную дистанцию.
Фото: instagram.com/marichkapadalko
Маричка бегает давно и точно знает, что снег бегу не помеха.
Она выделила три причины начать бегать зимой и поделилась ими с читателями:
1) Не жарко! Звучит на первый взгляд банально, но на самом деле бегать в -5-10 ° С гораздо легче, чем в + 30 °С.
2) Зимний бег закаляет лучше, чем летний.
3) Вылезти на пробежку зимой значительно сложнее, чем, скажем, весной. А значит, чувство гордости за себя по ее завершении будет в разы больше.
Скриншот: instagram.com/marichkapadalko
Основываясь на беговом опыте спортсменов, она так же дала советы какую одежду предпочесть для бега на морозе:
"Чем медленнее вы бегаете, тем теплее одевайтесь. Но вы не должны быть мокрые! Первые пятьсот метров должны быть по ощущениям немного "прохладными", а затем вам должно быть комфортно. Но не жарко, так чтобы обливаться потом!".
Так же, ведущая рассказала в чем предпочитает бегать сама:
"Куртка на фото - не лучший вариант (что было на даче, в то и побежала)", - продолжает Маричка. – "Она дает ощущение защищенности, когда дует сильный ветер. Но при морозной погоде, делает внутри "сауну". Когда снимаешь, то внутри вся мокрая. Мне нравится бегать в куртке-жилетке без рукавов, чтобы была вентиляция. Или в ветровке из ткани, которая дышит".
Фото: instagram.com/marichkapadalko
Также телеведущая посоветовала, какую обувь выбрать для зимнего бега:
"Меня часто спрашивают, в каких кроссовках я бегаю зимой. Ответ: в тех же, что и летом. Прошлым летом я купила на детской распродажи "зимние" кроссовки. Они имеют водонепроницаемую мембрану и тяжелые. Сколько раз я в них бегала? Ноль. Зато я их активно использую для прогулок пешком по городу весной или осенью. Поэтому мой совет - не тратиться на дорогие "зимние" кроссовки, особенно в "сезон". Нога во время бега не мерзнет, особенно в "лыжных" носках или гетрах".
Напомним, ранее телеведущая Маричка Падалко поделилась впечатлениями от поездки с семьей на свою родину.
Также мы писали о том, что известная украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, как защищает своих детей от эпидемии кори.
Напомним, что стало известно, кто станет ведущим на церимонии вручения премии Оскар за 2018 год.
Видео: РБК-Украина