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Три причины начать бегать зимой: советы популярной телеведущей

Lite » Красота и Здоровье 05.12.2018 - 19:58
Три причины начать бегать зимой: советы популярной телеведущей
Фото: instagram.com/marichkapadalko

Для тех, кто хочет начать бегать зимой, Маричка Падалка дала мотивирующие рекомендации и посоветовала как лучше одеться на пробежку

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая ранее переплыла Босфор, рассказала, чем полезен зимний бег.  На своей страничке в Instagram она также дала советы, что надеть на пробежку по снегу.

Телеведущая отметила, что бегает по 10 км в день, и делает это в любую погоду. Например, слякоть и снежная "каша" не мешает ей пробегать запланированную дистанцию.

Три причины начать бегать зимой: советы популярной телеведущейФото: instagram.com/marichkapadalko

Маричка бегает давно и точно знает, что снег бегу не помеха.

Она выделила три причины начать бегать зимой и поделилась ими с читателями:

1) Не жарко! Звучит на первый взгляд банально, но на самом   деле бегать в -5-10 ° С гораздо легче, чем в + 30 °С.

2) Зимний бег закаляет лучше, чем летний.

3) Вылезти на пробежку зимой значительно сложнее, чем, скажем, весной. А значит, чувство гордости за себя по ее завершении будет в разы больше.

Три причины начать бегать зимой: советы популярной телеведущейСкриншот: instagram.com/marichkapadalko

Основываясь на беговом опыте спортсменов, она так же дала советы какую одежду предпочесть для бега на морозе:

"Чем медленнее вы бегаете, тем теплее одевайтесь. Но вы не должны быть мокрые! Первые пятьсот метров должны быть по ощущениям немного "прохладными", а затем вам должно быть комфортно. Но не жарко, так чтобы обливаться потом!".

Так же, ведущая рассказала в чем предпочитает бегать сама:

"Куртка на фото - не лучший вариант (что было на даче, в то и побежала)", - продолжает Маричка. – "Она дает ощущение защищенности, когда дует сильный ветер. Но при морозной погоде, делает внутри "сауну". Когда снимаешь, то внутри вся мокрая. Мне нравится бегать в куртке-жилетке без рукавов, чтобы была вентиляция. Или в ветровке из ткани, которая дышит".

Три причины начать бегать зимой: советы популярной телеведущейФото: instagram.com/marichkapadalko

Также телеведущая посоветовала, какую обувь выбрать для зимнего бега:

"Меня часто спрашивают, в каких кроссовках я бегаю зимой. Ответ: в тех же, что и летом. Прошлым летом я купила на детской распродажи "зимние" кроссовки. Они имеют водонепроницаемую мембрану и тяжелые. Сколько раз я в них бегала? Ноль. Зато я их активно использую для прогулок пешком по городу весной или осенью. Поэтому мой совет - не тратиться на дорогие "зимние" кроссовки, особенно в "сезон". Нога во время бега не мерзнет, ​​особенно в "лыжных" носках или гетрах".

Напомним, ранее телеведущая Маричка Падалко поделилась впечатлениями от поездки с семьей на свою родину.

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Напомним, что стало известно, кто станет ведущим на церимонии вручения премии Оскар за 2018 год.

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