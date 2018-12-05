Три причини почати бігати взимку: поради популярної телеведучої

Фото: instagram.com/marichkapadalko

Для тих, хто хоче почати бігати взимку, Марічка Падалка дала мотивуючі рекомендації і порадила, як краще одягтися на пробіжку

Відома українська телеведуча Марічка Падалко, яка раніше перепливла Босфор, розповіла, чим корисний зимовий біг. На своїй сторінці в Instagram вона також дала поради, що вдягнути на пробіжку по снігу.

Телеведуча зазначила, що бігає по 10 км на день, і робить це в будь-яку погоду. Наприклад, сльота і сніжна "каша" не заважає пробігати їй заплановану дистанцію.

Фото: instagram.com/marichkapadalko

Марічка бігає давно і точно знає, що сніг бігу не перешкода.

Вона виділила три причини почати бігати взимку і поділилася ними з читачами:

1) Не жарко! Звучить на перший погляд, банально, але насправді бігати в -5-10 ° З набагато легше, ніж + 30 ° С.

2) Зимовий біг загартовує краще, ніж літній.

3) Вилізти на пробіжку взимку значно складніше, ніж, скажімо, навесні. А значить, почуття гордості за себе по її завершенні буде в рази більше.

Скріншот: instagram.com/marichkapadalko

Ґрунтуючись на біговому досвіді спортсменів, вона також дала поради якому одягу віддати перевагу для бігу на морозі:

"Чим повільніше ви бігаєте, тим тепліше одягайтеся. Але ви не повинні бути мокрі! Перші п'ятсот метрів повинні бути по відчуттях трохи "прохолодними", а потім вам повинно бути комфортно. Але не жарко, так щоб обливатися потом!".

Так само, ведуча розповіла у чому віддає перевагу бігати сама:

"Куртка на фото - не найкращий варіант (що було на дачі, в тому побігла)", - продовжує Марічка. – "Вона дає відчуття захищеності, коли дме сильний вітер. Але при морозній погоді, робить всередині "сауну". Коли знімаєш, то всередині вся мокра. Мені подобається бігати в куртці-жилетці без рукавів, щоб була вентиляція. Або у вітрівці з тканини, яка дихає".

Фото: instagram.com/marichkapadalko

Також телеведуча порадила, яке взуття вибрати для зимового бігу:

"Мене часто запитують, в яких кросівках я бігаю взимку. Відповідь: у тих же, що і влітку. Минулого літа я купила на дитячому розпродажу "зимові" кросівки. Вони мають водонепроникну мембрану і важчі. Скільки разів я в них бігала? Нуль. Зате я їх активно використовую для ходіння пішки по місту навесні або восени. Тому моя порада - не витрачатися на дорогі "зимові" кросівки, особливо в "сезон". Нога під час бігу не мерзне, особливо в "лижних" шкарпетках або гетрах".

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Відео: РБК-Україна