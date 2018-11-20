Три порции в день: диетологи дали рецепт долгой и активной жизни

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Эксперты назвали самые полезные овощи, которые нужно есть ежедневно

Специалисты рассказали, что человеку необходимо употреблять не менее трех порций овощей в сутки для того, чтобы оставаться здоровыми и активными. Об этом пишет 7 Med News.

Американские диетологи назвали овощи, которые необходимо употреблять человеку ежедневно для того, чтобы оставаться активным, здоровым и продлить свою жизнь. Все перечисленные овощи нужно поделить на три порции и употреблять ежедневно. Каждая порция должна составлять не менее 400 - 450 грамм.

На первом месте оказалась морковь. Она богата витаминами С, РР, Е, группы В, бета-каротином, магнием и цинком.

Следующим по своей полезности оказался томат. В них содержится много активного антиоксиданта ликопина, клетчатки и калия. Диетологи отметили тот факт, что ликопин в отличии от других антиоксидантов, не разрушается при термической обработке, поэтому помидоры полезны в любом виде.

Третьей в списке полезных овощей оказалась капуста брокколи. В ней содержится много калия и кальция, которые необходимы для здоровья сердца и костей. Также диетологи рекомендуют употреблять и белокочанную капусту, так как в ней содержится много витамина С и антиоксиданты, которые могут бороться не только с токсинами, но и с последствиями радиации.

Замыкают список баклажаны, свекла и болгарский перец. Баклажаны помогают очищать организм от излишков холестерина. А кабачки, свекла и болгарский перец содержат в себе много витамина С, антиоксиданты и минералы, которые помогают организму заботиться о коже.

Кстати, ранее мы писали о том, что эксперты сообщили, что поможет уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний.

А также рассказывали о том, что диетологи назвали продукты, которые провоцируют депрессию.

Видео: РБК-Украина