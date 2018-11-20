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Три порції в день: дієтологи дали рецепт довгого і активного життя

Lite » Краса і здоров'я 20.11.2018 - 22:36
Три порції в день: дієтологи дали рецепт довгого і активного життя
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерти назвали найкорисніші овочі, які потрібно їсти щодня

Фахівці розповіли, що людині необхідно вживати не менше трьох порцій овочів на добу для того, щоб залишатися здоровими і активними. Про це пише 7 Med News.

Американські дієтологи назвали овочі, які необхідно вживати людині щодня для того, щоб залишатися активним, здоровим і продовжити життя. Всі перераховані овочі потрібно поділити на три порції і вживати щодня. Кожна порція повинна складати не менше 400 - 450 грам.

На першому місці опинилася морква. Вона багата вітамінами С, РР, Е, групи В, бета-каротином, магнієм і цинком.

Наступним по своїй корисності виявився томат. У ньому міститься багато активного антиоксиданту лікопіну, клітковини і калію. Дієтологи відзначили той факт, що лікопін на відміну від інших антиоксидантів, не руйнується при термічній обробці, тому помідори корисні в будь-якому вигляді.

Третьою в списку корисних овочів виявилася капуста броколі. У ній міститься багато калію і кальцію, які необхідні для здоров'я серця і кісток. Також дієтологи рекомендують вживати і білокачанну капусту, так як в ній міститься багато вітаміну С і антиоксидантів, які можуть боротися не тільки з токсинами, але і з наслідками радіації.

Замикають список баклажани, буряк і болгарський перець. Баклажани допомагають очищати організм від надлишків холестерину. А кабачки, буряк і болгарський перець містять у собі багато вітаміну С, антиоксиданти та мінерали, які допомагають організму піклуватися про шкіру.

До речі, раніше ми писали про те, що експерти повідомили, що допоможе вберегтися від серцево-судинних захворювань.

А також розповідали про те, що дієтологи назвали продукти, які провокують депресію.

Відео: РБК-Україна

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