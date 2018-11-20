Три порції в день: дієтологи дали рецепт довгого і активного життя

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Експерти назвали найкорисніші овочі, які потрібно їсти щодня

Фахівці розповіли, що людині необхідно вживати не менше трьох порцій овочів на добу для того, щоб залишатися здоровими і активними. Про це пише 7 Med News.

Американські дієтологи назвали овочі, які необхідно вживати людині щодня для того, щоб залишатися активним, здоровим і продовжити життя. Всі перераховані овочі потрібно поділити на три порції і вживати щодня. Кожна порція повинна складати не менше 400 - 450 грам.

На першому місці опинилася морква. Вона багата вітамінами С, РР, Е, групи В, бета-каротином, магнієм і цинком.

Наступним по своїй корисності виявився томат. У ньому міститься багато активного антиоксиданту лікопіну, клітковини і калію. Дієтологи відзначили той факт, що лікопін на відміну від інших антиоксидантів, не руйнується при термічній обробці, тому помідори корисні в будь-якому вигляді.

Третьою в списку корисних овочів виявилася капуста броколі. У ній міститься багато калію і кальцію, які необхідні для здоров'я серця і кісток. Також дієтологи рекомендують вживати і білокачанну капусту, так як в ній міститься багато вітаміну С і антиоксидантів, які можуть боротися не тільки з токсинами, але і з наслідками радіації.

Замикають список баклажани, буряк і болгарський перець. Баклажани допомагають очищати організм від надлишків холестерину. А кабачки, буряк і болгарський перець містять у собі багато вітаміну С, антиоксиданти та мінерали, які допомагають організму піклуватися про шкіру.

До речі, раніше ми писали про те, що експерти повідомили, що допоможе вберегтися від серцево-судинних захворювань.

А також розповідали про те, що дієтологи назвали продукти, які провокують депресію.

Відео: РБК-Україна