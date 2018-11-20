Эксперты назвали продукты, которые провоцируют депрессию

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Порой на настроение может влиять то, что мы съели

Известно, что за хорошее настроение отвечает гормон серотонин. Однако многие забывают, что 90% серотонина вырабатывает кишечник. Таким образом настроение напрямую связано с пищеварением. Эксперты рассказали, какие продукты могут спровоцировать депрессию, передает Cosmo.

Диетическая газировка

Аспартам - подсластитель, который используется в диетических напитках вместо сахара, содержит аминокислоту фенилиланин, которая тормозит выработку серотонина.

Мюсли

Хлопья и мюсли содержат слишком много сахара. Поступая в желудочно-кишечный тракт, он вызывает огромную выработку серотонина, и человек ощущает подобие эйфории, однако чуть позже уровень сахара начинает стремительно падать, а вместе с ним - и хорошее настроение.

Фастфуд

Гидрогенизированные масла, которые содержит весь фастфуд, нарушают баланс омега-кислот в организме, что приводит к снижению выработки серотонина на длительный период.

Соленые закуски

Орешки, соломка, крендельки, семечки - все эти продукты содержат глютамат натрия - усилитель вкуса. Последние исследования доказывают, что избыток этого вещества негативно сказывается на балансе серотонина.

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Видео: РБК-Украина