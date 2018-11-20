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Эксперты сообщили, что поможет уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний

Lite » Красота и Здоровье 20.11.2018 - 15:54
Эксперты сообщили, что поможет уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Препараты, полученные из рыбьего жира, могут уберечь человека от инфаркта

Исследования ученых доказывают, что препараты, содержащие жирные кислоты омега-3 и рыбий жир, помогают защититься от некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом информирует журнал New England Journal of Medicine.

Исследования подтвердили, что препараты, полученные из рыбьего жира, действительно эффективны и могут защитить человека от инфарктов, инсультов и других форм сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы в течение нескольких лет тестировали различные рецептуры и количества препаратов, созданные на основе омега-3, на здоровых людях и тех, кто имел проблемы с сосудами и сердцем.

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Эксперимент подтвердил, что люди, которые принимали препараты на основе рыбьего жира каждый день, намного реже страдали проблемами с сердцем, чем те, которые получали плацебо.

Напомним, что диетолог рассказала, почему нельзя исключать макароны из рациона.

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Видео: РБК-Украина

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