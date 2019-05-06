Тренировки каждый день: 48-летняя Наоми Кэмпбелл восхищает спортивной формой (видео)

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Готовимся к лету вместе с супермоделью

Наоми Кэмпбелл – культовая модель 90-х, которая и сегодня может дать фору более молодым коллегам. И судя по ее странице в Instagram, идеальное тело – не столько подарок природы, сколько результат упорного труда. Модель, и без того активная – она постоянно разъезжает по миру с социальными проектами и до сих пор участвует в показах, также привыкла давать ежедневную нагрузку на мышцы в спортзале. Своими тренировками она щедро делится с подписчиками, вдохновляя их и мотивируя на фитнес-подвиги.



На днях "черная пантера" поделилась очередным видео со своим тренером Джо Холдером. В ролике она рассказывает о том, как занимается, как для нее важна дисциплина и как она благодарна своему наставнику: "Джо – мой герой!", – восхищается знаменитая красавица.

Пост она подписала: "В честь Национального дня фитнеса посмотрите мой новый youtube-эпизод с @ochosystem, чья фитнес-рутина заставила меня действительно любить тренироваться!". В Наоми также показала самые главные упражнения, которые делают ее тело стройным, рельефным и гибким.

Так, она начинает разогрев с прыжков со скакалкой, затем делает широкие выпады, упражнения с гантелями, с фитнес-резинками и другими спортивными приспособлениями.

Ссылку на видео звезда оставила своим фолловерам, которые тут же поспешили прокомментировать ролик:

"Боже, это женщина не возраста!",

"Прекрасная! Восхитительная! Фантастическая!",

"Ты выглядишь абсолютно потрясающе",

"Ты самая вдохновляющая и сильная",

"И сколько ей лет? Черт, возраст – это действительно просто цифра",

"Мотивация",

"Королева фитнеса",

"Спасибо за ссылку на ролик",

"Просто чудесно! Сейчас очень важно держать свое тело в тонусе с помощью фитнеса",

"Как же я хочу, чтобы ты была моим тренером",

"Боже, она стала выглядеть еще моложе!"…

Сам Джо также поделился роликом в своем Instagram и написал: "Никогда не поздно влюбиться в свой фитнес! Сегодня Национальный день фитнеса, но, честно говоря, каждый день – лучший день, чтобы стать активным. Счастлив, что помог Наоми раскрыть ее страсть к тренировкам!".

Напомним, ранее мы подбирали топ-3 образа Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лагосе.

Также отметим, что 48-летняя Наоми Кэмпбелл украсила обложку Vogue Japan.