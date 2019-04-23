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Икона стиля в Африке: топ-3 образа Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лагосе

Lite » Мода 23.04.2019 - 19:29
Икона стиля в Африке: топ-3 образа Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лагосе
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель продемонстрировала массу новых образов

48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл продолжает демонстрировать свою любовь к Африке. Она принимает активное участие в модной жизни страны и регулярно совершает туда визиты с различными социальными миссиями. Не так давно Наоми посетила конференцию CNI Luxury, где выступала с речью о важности развития образования в сфере моды в Кейптауне, Найроби, Лагосе и Аккре. А также высказалась по поводу расовой дискриминации, которая до сих пор касается темнокожих моделей.

Не обошла вниманием Наоми и африканских дизайнеров, которых всячески поддерживает. К слову, среди любимых брендов модель называет Tiffany Amber, Kenneth Ize, Rich Mnisi и Thebe Magugu.  

На днях Кэмпбелл оправилась в Нигерию, где с 19 по 22 апреля проходила Неделя моды Arise Fashion Week. Здесь звезда не только активно посещала показы, но и открывала многие из них, а   еще с удовольствием примеряла наряды от местных дизайнеров. Для своих многочисленных выходов она подобрала множество ярких луков, которые демонстрировала в своем Instagram-аккаунте. Рассматриваем самые стильные из них.

Леопардовый total look

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл в костюме Zimmermann (фото: instagram.com/naomi)

В один из первых дней Черная пантера примерила наряд от австралийского бренда Zimmermann. Брюки свободного кроя и блуза с широкими присобранными рукавами отличались не только необычным силуэтом, но и яркой леопардовой расцветкой. Дополнили наряд ботильоны на шпильке той же расцветки, маленькая сумочка необычной пирамидальной формы, золотые часы и подвески.

Белый костюм с принтом

Наоми Кэмпбелл в костюме Courreges

Наоми Кэмпбелл в костюме Courreges (фото: instagram.com/naomi)

Еще один образ, который просто взорвал сеть – белый брючный костюм с крупным принтом от французского бренда Courreges. Свой весьма озорной образ супермодель дополнила черными босоножками с ремешками, маленькой объемной сумочкой, круглыми солнцезащитными очками, кольцами с ярко-зелеными камнями, а еще одной из своих любимых высоких причесок – луковкой.

Воздушное платье

Наоми Кэмпбелл в платье Iris van Herpen

Наоми Кэмпбелл в платье Iris van Herpen (фото: instagram.com/naomi)Courreges

Голландский бренд Iris van Herpen известен роскошными платьями из необычных материалов и текстур. В этот раз перед ними не устояла и Наоми. Для прогулки на яхте красавица выбрала летящее платье с "акварельными" разводами в голубо-розово-желтых тонах. С собой она прихватила круглую сумочку, крупные очки и те же украшения: часы и кольца.

Напомним, ранее в дерзком мини и чулках 48-летняя Наоми Кэмпбелл украсила обложку Vogue Japan

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