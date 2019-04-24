Чистое золото: Наоми Кэмпбелл блистает в роскошном платье Valentino на гала-вечере журнала Time

Наоми Кэмпбелл и Пьерпаоло Пиччоли (фото: GettyImages)

Супермодель посетила очередное светское событие

48-летнюю Наоми Кэмпбелл без преувеличения можно назвать одной из самых активных моделей современности. Она буквально каждую неделю посещает новые светские мероприятия, постоянно участвует в показах по всему миру, снимается и совершает поездки с социальными миссиями. Так, не успела она вернуться из Нигерии, где проходила Неделя моды, как отправилась в Америку. Вчера, 23 апреля, в нью-йоркском Линкольн-центре прошел ежегодный гала-вечер, который устраивает журнал Time с целью отметить самых влиятельных и популярных людей года. И пропустить такое событие "черная пантера" не могла.

Специально для вечера супермодель подобрала блестящий во всех смыслах образ. Она надела платье в пол от итальянского дома Valentino. С закрытым верхом, свободным бантом-лентой на шее и рукавами три четверти, оно могло бы показаться весьма простым. Но нужного роскошного флера ему придала золотистая струящаяся ткань с мелким орнаметном. Дополнили образ Наоми золотистые туфли-лодочки, ее любимые часы, а также множество колец.

Наоми Кэмпбелл в платье Valentino (фото: GettyImages)

Еще одна необычная деталь – прическа. Как большая любительница экспериментов с волосами, Кэмпбелл примерила новый парик. И нужно отдать ей должное: короткое каре с челкой одного из самых трендовых оттенков – шоколадного – ей невероятно к лицу.

Также вполне в своей манере Наоми с удовольствием позировала на красной дорожке и фотозонах. К слову, на многих фото она предстала вместе с креативным директором Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Так что выбор ее наряда неслучаен.

Наоми Кэмпбелл и Пьерпаоло Пиччоли (фото: GettyImages)

Вечеринку посетили и множество других знаменитостей, среди которых Бри Ларсон, Эмилия Кларк, Джулианна Мур, Хелена Кристенсен и Джимми Фэллон. А награды в разных категориях от популярного журнала получили Александрия Окасио-Кортес – американский политик и общественный актвист, Марк Цукерберг, египетский футболист Мохамеда Салах, американская певица Тейлор Свифт, актеры Эмилия Кларк, Рами Малек, Дуэйн Джонсон и другие.

Напомним, ранее мы подбирали топ-3 образа Наоми Кэмпбелл на Неделе моды в Лагосе.