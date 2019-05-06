Тренування кожен день: 48-річна Наомі Кемпбелл захоплює спортивною формою (відео)

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Готуємося до літа разом з супермоделлю

Наомі Кемпбелл – культова модель 90-х, яка і сьогодні може дати фору більш молодим колегам. І судячи з її сторінки в Instagram, ідеальне тіло – не стільки дарунок природи, скільки результат наполегливої праці. Модель, і без того активна – вона постійно роз'їжджає по світу з соціальними проектами і досі бере участь у показах, також звикла давати щоденне навантаження на м'язи в спортзалі. Своїми тренуваннями вона щедро ділиться з підписниками, надихаючи їх і на мотивуючи фітнес-подвиги.



Днями "чорна пантера" поділилася черговим відео зі своїм тренером Джо Холдером. У ролику вона розповідає про те, як займається, для неї важлива дисципліна і як вона вдячна своєму наставнику: "Джо – мій герой!", – захоплюється знаменита красуня.

Пост вона підписала: "В честь Національного дня фітнесу подивіться мій новий youtube-епізод з @ochosystem, чия фітнес-рутина змусила мене дійсно любити тренуватися!". У Наомі також показала найголовніші вправи, які роблять її тіло струнким, рельєфним і гнучким.

Так, вона починає розігрів з стрибків зі скакалкою, потім робить широкі випади, вправи з гантелями, з фітнес-гумками та іншими спортивними пристосуваннями.

Посилання на відео зірка залишила своїм фоловерам, які тут же поспішили прокоментувати ролик:

"Боже, це жінка не віку!",

"Прекрасна! Чудова! Фантастична!",

"Ти виглядаєш абсолютно приголомшливо",

"Ти надихаюча і сильна",

"І скільки їй років? Чорт, вік – це дійсно просто цифра",

"Мотивація",

"Королева фітнесу",

"Спасибі за посилання на ролик",

"Просто чудово! Зараз дуже важливо тримати своє тіло в тонусі за допомогою фітнесу",

"Як же я хочу, щоб ти була моїм тренером",

"Боже, вона стала виглядати ще молодше!"...

Сам Джо також поділився роликом в своєму Instagram і написав: "Ніколи не пізно закохатися в свій фітнес! Сьогодні Національний день фітнесу, але, чесно кажучи, кожен день – найкращий день, щоб стати активним. Щасливий, що допоміг Наомі розкрити її пристрасть до тренувань!".

Нагадаємо, раніше ми підбирали топ-3 образи Наомі Кемпбелл на Тижні моди в Лагосі.

Також відмітимо, що 48-річна Наомі Кемпбелл прикрасила обкладинку Vogue Japan.