Тренер "Зважені та щасливі" назвала лучшее упражнение для эффективного сжигания жира

29 августа в 19:00 на телеканале СТБ стартует девятый сезон самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Марина поделилась с читателями LITE лучшим упражнением для сброса веса, которое запросто можно выполнять дома, на природе, в зале – везде, когда есть время. Отговорки не принимаются!

Берпи – комплексное, многосуставное, плиометрическое упражнение. Одно из лучших для проработки почти всех мышечных групп, развития выносливости и сжигания жира.

"При нехватке времени достаточно провести тренировку из 100 берпи за 8-10 минут, чтобы проработать все тело. Регулярное выполнение берпи быстро разгоняет метаболизм и стимулирует эндокринную систему к выбросу гормонов роста. Развивает взрывную силу", - комментирует тренер "Зважених та щасливих".

Не требует никакого оборудования для тренировок. Для новичков достаточно начать с 10 раз, при этом увеличивая каждый раз их количество.

При выполнении берпи в работу включаются 90% мышц. Дыхание учащается, пульс разгоняется до 160-180 ударов в минуту при интенсивном выполнении.

Наибольшей нагрузке подвергаются следующие группы:

Квадрицепсы

Задняя поверхность бедра

Разгибатели спины

Мышцы пресса

Грудные мышцы

Трицепс мышцы

Мышцы предплечья

Икроножные мышцы

Что такое берпи и как правильно выполнять?

Почти все мышцы работают в динамическом режиме. Мышцы пресса работают в статике только в момент опускания на пол.

Метод выполнения упрощенного берпи:

Станьте ровно, ноги на ширине плеч.

Опуститесь вниз и поставьте ладошки на пол впереди стоп.

Прыжком отбросьте ноги назад.

Зафиксируйте положение Планка без прогиба в поясничном отделе.

Любым доступным способом опуститесь до касания пола грудью.

Вернитесь в положение Планка.

С прыжком поставьте стопы максимально близко к ладоням.

Выпрямитесь и станьте в положение стоя.

Сделайте прыжок вверх и одновременно соедините руки над головой.

Классическое берпи делают с отжиманием, но это может делать тренированный человек или спортсмен.

Напомним, ранее еще один тренер шоу "Зважені та щасливі" Иракли Макацария назвал топ-5 советов для красивого тела! Иракли очень активно готовится к новому сезона Зважені та щасливі на СТБ!

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