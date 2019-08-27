Тренер "Зважені та щасливі" назвала лучшее упражнение для эффективного сжигания жира

Даже один комплекс упражнений поможет быть в тонусе и отличной форме
29 августа в 19:00 на телеканале СТБ стартует девятый сезон самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Марина поделилась с читателями LITE лучшим упражнением для сброса веса, которое запросто можно выполнять дома, на природе, в зале – везде, когда есть время. Отговорки не принимаются!
Берпи – комплексное, многосуставное, плиометрическое упражнение. Одно из лучших для проработки почти всех мышечных групп, развития выносливости и сжигания жира.
"При нехватке времени достаточно провести тренировку из 100 берпи за 8-10 минут, чтобы проработать все тело. Регулярное выполнение берпи быстро разгоняет метаболизм и стимулирует эндокринную систему к выбросу гормонов роста. Развивает взрывную силу", - комментирует тренер "Зважених та щасливих".
Не требует никакого оборудования для тренировок. Для новичков достаточно начать с 10 раз, при этом увеличивая каждый раз их количество.
При выполнении берпи в работу включаются 90% мышц. Дыхание учащается, пульс разгоняется до 160-180 ударов в минуту при интенсивном выполнении.
Наибольшей нагрузке подвергаются следующие группы:
Что такое берпи и как правильно выполнять?
Почти все мышцы работают в динамическом режиме. Мышцы пресса работают в статике только в момент опускания на пол.
Метод выполнения упрощенного берпи:
Классическое берпи делают с отжиманием, но это может делать тренированный человек или спортсмен.
Напомним, ранее еще один тренер шоу "Зважені та щасливі" Иракли Макацария назвал топ-5 советов для красивого тела! Иракли очень активно готовится к новому сезона Зважені та щасливі на СТБ!
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