Тренер "Зважені та щасливі" назвала кращу вправу для ефективного спалювання жиру

29 серпня о 19:00 на телеканалі СТБ стартує дев'ятий сезон самого вагомого проекту країни "Зважені та щасливі". Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. Марина поділилася з читачами LITE кращою вправою для скидання ваги, яку запросто можна виконувати вдома, на природі, в залі – скрізь, коли є час. Відмовки не приймаються!

Берпі – комплексна, багатосуставна, пліометрична вправа. Одна з кращих для опрацювання майже всіх м'язових груп, розвитку витривалості і спалювання жиру.

"При нестачі часу достатньо провести тренування зі 100 берпі за 8-10 хвилин, щоб пропрацювати все тіло. Регулярне виконання берпі швидко розганяє обмін речовин і стимулює ендокринну систему до викиду гормонів росту. Розвиває вибухову силу", - коментує тренер "Зважених та щасливих".

Не вимагає ніякого обладнання для тренувань. Для новачків достатньо почати з 10 разів, при цьому збільшуючи кожен раз їх кількість.

При виконанні берпі в роботу включаються 90% м'язів. Дихання частішає, пульс прискорюється до 160-180 ударів в хвилину при інтенсивному виконанні.

Найбільшому навантаженню піддаються наступні групи:

Квадріцепси

Задня поверхня стегна

Розгиначі спини

М'язи преса

Грудні м'язи

Трицепс м'язи

М'язи передпліччя

Литкові м'язи

Що таке берпи і як правильно виконувати?

Майже всі м'язи працюють у динамічному режимі. М'язи пресу працюють в статиці тільки в момент опускання на підлогу.

Метод виконання спрощеного берпі:

Станьте рівно, ноги на ширині плечей.

Опустіться вниз і поставте долоні на підлогу попереду стоп.

Стрибком відкиньте ноги назад.

Зафіксуйте положення Планка без прогину в поперековому відділі.

Будь-яким доступним способом опустіться до торкання підлоги грудьми.

Поверніться в положення Планка.

З стрибком поставте стопи максимально близько до долонь.

Випросталась і станьте в положення стоячи.

Зробіть стрибок вгору і одночасно з'єднайте руки над головою.

Класичне берпі роблять з віджиманням, але це може робити тренована людина або спортсмен.

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