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Топ пищевых привычек для стройности и здоровья: советы диетолога

Lite » Красота 19.04.2019 - 08:52
Топ пищевых привычек для стройности и здоровья: советы диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, что стоит начать делать, а от чего следует отказаться

Профессиональный диетолог Екатерина Толстикова утверждает, что простые, на первый взгляд, привычки часто оказываются трудновыполнимыми, а ведь для того, чтобы быть здоровыми и красивыми достаточно лишь придерживаться бесхитростного списка, который эксперт опубликовала в Instagram.

Специалист перечислила то, что необходимо начать делать и довести до систематизма и привычки, от которых следует отказаться.

Что нужно перестать делать:

  •  Есть ниже 1200 ккал или быть постоянно в "недоедании";
  •  Голодать, а потом срываться;
  • Садиться каждый понедельник на диеты;
  • Есть перед сном;
  • Пить соки, "Буратино" и любую калорийную жидкость;

Топ пищевых привычек для стройности и здоровья: советы диетолога

 Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Убирать полностью все углеводы;
  • Стараться есть правильно только по поводу;
  • Кусочничать;
  •  Есть, когда эмоционально подвален = заедать;
  • Доедать за сыном, мужем/женой, мамой;
  • Есть на ходу, за телефоном, за рулем, в лифте;
  • Есть, когда сыт;
  • Ходить в магазины/на рынки голодным;

Топ пищевых привычек для стройности и здоровья: советы диетолога

 Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Пропускать приемы пищи ради…
  • "Отрабатывать" еду в зале;
  • Жить ради того, чтобы есть;
  • Делить продукты на "зло" и "добро";
  • Быть фанатиком в плане модных тенденций.

Что надо начать делать:

  • Обращать внимание на свой базовый рацион;
  • Ходить в магазин со списком нужных продуктов, обязательно сытым;
  • Есть в спокойном состоянии;
  • Тщательно пережевывать;
  • Читать этикетки;
  • Пить воду, а не кофе/чай/матчу или что-то на растительном молоке;

Топ пищевых привычек для стройности и здоровья: советы диетолога

 Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Обращать внимание на то, как чувствует себя тело после очередного з/о/у;
  • Съедать порцию без добавки;
  • Говорить "нет", если сыт, а тарелка полная;
  • Закрывать и откладывать гаджеты во время приема пищи;
  • Получать удовольствие от еды и наслаждаться моментом;

Топ пищевых привычек для стройности и здоровья: советы диетолога

 Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Делиться с соседом;
  • Есть цельную, твердую пищу, чтобы вся челюсть тебе помогала;
  • Есть тогда, когда голоден, но для начала выработай себе для этого режим!
  • Избегать стереотипов, моды и "бабушек";
  • Интересоваться правильной литературой и читать правильных людей;
  • Быть фанатом здорового питания и образа жизни, но помни, что все есть яд и все есть лекарство; тем или иным его делает только доза. Тоже самое касается вина, шоколада и бабушкиного борща.

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