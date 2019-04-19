Топ пищевых привычек для стройности и здоровья: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)
Эксперт рассказала, что стоит начать делать, а от чего следует отказаться
Профессиональный диетолог Екатерина Толстикова утверждает, что простые, на первый взгляд, привычки часто оказываются трудновыполнимыми, а ведь для того, чтобы быть здоровыми и красивыми достаточно лишь придерживаться бесхитростного списка, который эксперт опубликовала в Instagram.
Специалист перечислила то, что необходимо начать делать и довести до систематизма и привычки, от которых следует отказаться.
Что нужно перестать делать:
- Есть ниже 1200 ккал или быть постоянно в "недоедании";
- Голодать, а потом срываться;
- Садиться каждый понедельник на диеты;
- Есть перед сном;
- Пить соки, "Буратино" и любую калорийную жидкость;
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Убирать полностью все углеводы;
- Стараться есть правильно только по поводу;
- Кусочничать;
- Есть, когда эмоционально подвален = заедать;
- Доедать за сыном, мужем/женой, мамой;
- Есть на ходу, за телефоном, за рулем, в лифте;
- Есть, когда сыт;
- Ходить в магазины/на рынки голодным;
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Пропускать приемы пищи ради…
- "Отрабатывать" еду в зале;
- Жить ради того, чтобы есть;
- Делить продукты на "зло" и "добро";
- Быть фанатиком в плане модных тенденций.
Что надо начать делать:
- Обращать внимание на свой базовый рацион;
- Ходить в магазин со списком нужных продуктов, обязательно сытым;
- Есть в спокойном состоянии;
- Тщательно пережевывать;
- Читать этикетки;
- Пить воду, а не кофе/чай/матчу или что-то на растительном молоке;
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Обращать внимание на то, как чувствует себя тело после очередного з/о/у;
- Съедать порцию без добавки;
- Говорить "нет", если сыт, а тарелка полная;
- Закрывать и откладывать гаджеты во время приема пищи;
- Получать удовольствие от еды и наслаждаться моментом;
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Делиться с соседом;
- Есть цельную, твердую пищу, чтобы вся челюсть тебе помогала;
- Есть тогда, когда голоден, но для начала выработай себе для этого режим!
- Избегать стереотипов, моды и "бабушек";
- Интересоваться правильной литературой и читать правильных людей;
- Быть фанатом здорового питания и образа жизни, но помни, что все есть яд и все есть лекарство; тем или иным его делает только доза. Тоже самое касается вина, шоколада и бабушкиного борща.
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