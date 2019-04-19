Топ пищевых привычек для стройности и здоровья: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, что стоит начать делать, а от чего следует отказаться

Профессиональный диетолог Екатерина Толстикова утверждает, что простые, на первый взгляд, привычки часто оказываются трудновыполнимыми, а ведь для того, чтобы быть здоровыми и красивыми достаточно лишь придерживаться бесхитростного списка, который эксперт опубликовала в Instagram.

Специалист перечислила то, что необходимо начать делать и довести до систематизма и привычки, от которых следует отказаться.

Что нужно перестать делать:

Есть ниже 1200 ккал или быть постоянно в "недоедании";

Голодать, а потом срываться;

Садиться каждый понедельник на диеты;

Есть перед сном;

Пить соки, "Буратино" и любую калорийную жидкость;

Иллюстративное фото (pexels.com)

Убирать полностью все углеводы;

Стараться есть правильно только по поводу;

Кусочничать;

Есть, когда эмоционально подвален = заедать;

Доедать за сыном, мужем/женой, мамой;

Есть на ходу, за телефоном, за рулем, в лифте;

Есть, когда сыт;

Ходить в магазины/на рынки голодным;

Иллюстративное фото (pexels.com)

Пропускать приемы пищи ради…

"Отрабатывать" еду в зале;

Жить ради того, чтобы есть;

Делить продукты на "зло" и "добро";

Быть фанатиком в плане модных тенденций.

Что надо начать делать:

Обращать внимание на свой базовый рацион;

Ходить в магазин со списком нужных продуктов, обязательно сытым;

Есть в спокойном состоянии;

Тщательно пережевывать;

Читать этикетки;

Пить воду, а не кофе/чай/матчу или что-то на растительном молоке;

Иллюстративное фото (pexels.com)

Обращать внимание на то, как чувствует себя тело после очередного з/о/у;

Съедать порцию без добавки;

Говорить "нет", если сыт, а тарелка полная;

Закрывать и откладывать гаджеты во время приема пищи;

Получать удовольствие от еды и наслаждаться моментом;

Иллюстративное фото (pexels.com)

Делиться с соседом;

Есть цельную, твердую пищу, чтобы вся челюсть тебе помогала;

Есть тогда, когда голоден, но для начала выработай себе для этого режим!

Избегать стереотипов, моды и "бабушек";

Интересоваться правильной литературой и читать правильных людей;

Быть фанатом здорового питания и образа жизни, но помни, что все есть яд и все есть лекарство; тем или иным его делает только доза. Тоже самое касается вина, шоколада и бабушкиного борща.

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