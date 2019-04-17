Топ-5 простых способов устранить целлюлит: диетолог поделилась секретами

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт дала рекомендации, как справиться с "апельсиновой коркой"

Впереди летняя пора - время пляжного отдыха, когда хочется во всей красе продемонстрировать стройные формы в купальнике. Но не все могут похвастаться идеальной фигурой, ведь о себе дают знать предательские лишние кило, которые образовались за долгую зиму и ненавистная "апельсиновая корка", от которой не так просто избавиться. Диетолог Елена Кален убеждена, что достаточно следовать топ-5 бесхитростных правил, которые помогут привести тело в порядок и сделать его упругим и подтянутым. Эффективными советами она поделилась в Instagram.

Подготовить фигуру к лету и забыть о целлюлите помогут правильное питание, систематические косметические процедуры и массажи, употребление достаточного количества чистой воды, кардиотренировки и поддержание здорового гормонального баланса.

Топ-5 простых и эффективных способов убрать целлюлит:

1. Пересмотреть рацион. Одна из причин появления целлюлита — неправильное питание. Чтобы получить фигуру мечты, пересмотрите свое отношение к сладкому и фаст-фуду. В этих продуктах содержится большое количество траснжиров, которые негативно влияют на работу ЖКТ и способствуют набору веса. Однако не стоит резко ограничивать эти продукты, если они составляют немалую часть рациона. Хорошо постепенно и без стресса заменить сладости на фрукты и сухофрукты, а бургеры готовить дома.

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Записаться на косметологические процедуры. Помимо антицеллюлитного массажа, который является достаточно болезненным, можно пройти курс лимфодренажа, посетить баню или хамам.

3. Пить достаточно воды. Вода участвует в расщеплении жиров и улучшает обменные процессы. При ее недостатке метаболизм замедляется, кожа быстрее стареет, а лишние килограммы уходят с трудом. Часто рекомендуется выпивать не менее 1,5-2 литров воды в день, тем ни менее норма у каждого своя и зависит от особенностей организма. Поэтому пить важно по жажде, не заливая в себя воду насильно. Однако, если человек не привык пить воду, то жажда может и не возникать. В этом случае хорошо начать с 0,5-1 литра воды в день. ⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Кардиотренировки оказывают благотворное влияние на организм: улучшается настроение и общее самочувствие, тело подтягивается и приобретает красивую форму. Желательно проводить тренировки на улице, так как большое количество кислорода способствует снижению веса. Если нет возможности или желания тренироваться, то подойдут регулярные прогулки.

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Проверить гормоны. Иногда целлюлит образуется из-за гормонального дисбаланса, когда в организм начинает вырабатывать избыточное количество эстрогена. Это может произойти во время беременности или во время приема противозачаточных таблеток. Анализы на гормоны помогут выявить причину и понять, как действовать дальше.

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