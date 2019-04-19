Топ харчових звичок для стрункості і здоров'я: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, що варто почати робити, а від чого слід відмовитися

Професійний дієтолог Катерина Толстікова стверджує, що прості, на перший погляд, звички часто виявляються складними у виконанні, але для того, щоб бути здоровими і красивими достатньо лише дотримуватися чіткого списку, який експерт опублікувала в Instagram.

Фахівець перерахувала те, що необхідно почати робити і довести до систематизма і звички, від яких варто відмовитися.

Що потрібно перестати робити:

Є нижче 1200 ккал або бути постійно в "недоїданні";

Голодувати, а потім зриватися;

Сідати кожен понеділок на дієти;

Їсти перед сном;

Пити соки, "Буратіно" і будь-яку калорійну рідину;

Ілюстративне фото (pexels.com)

Прибирати повністю всі вуглеводи;

Намагатися правильно їсти тільки з приводу;

Хаотично перекусувати;

Їсти, коли емоційно подвален = заїдати;

Доїдати за сином, чоловіком/дружиною, мамою;

Їсти на ходу, за телефоном, за кермом, у ліфті;

Їсти, коли ситий;

Ходити в магазини і на ринки голодним;

Ілюстративне фото (pexels.com)

Пропускати прийоми їжі заради...

"Відпрацьовувати" їжу в залі;

Жити заради того, щоб їсти;

Ділити продукти на "зло" і "добро";

Бути фанатиком в плані модних тенденцій.

Що треба почати робити:

Звертати увагу на свій базовий раціон;

Ходити в магазин зі списком потрібних продуктів, обов'язково ситим;

Їсти в спокійному стані;

Ретельно пережовувати;

Читати етикетки;

Пити воду, а не кава/чай/матчу або щось на рослинному молоці;

Ілюстративне фото (pexels.com)

Звертати увагу на те, як почуває себе тіло після чергового з/о/у;

З'їдати порцію без добавки;

Говорити "ні", якщо ситий, а тарілка повна;

Закривати і відкладати гаджети під час прийому їжі;

Отримувати задоволення від їжі і насолоджуватися моментом;

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ділитися з сусідом;

Їсти цілісну, тверду їжу, щоб вся щелепа тобі допомагала;

Їсти тоді, коли голодний, але для початку вироби собі для цього режим!

Уникати стереотипів, моди та "бабусь";

Цікавитися правильною літературою і читати правильних людей;

Бути фанатом здорового харчування і способу життя, але пам'ятай, що все є отрута і все є ліки; там чи іншим його робить тільки доза. Теж саме стосується вина, шоколаду і бабусиного борщу.

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