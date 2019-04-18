Какие каши не подходят для правильного питания: диетолога привела примеры

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, какому зерну отдать предпочтение

Какие каши желательно употреблять при правильном питании, ведь не все они одинаково полезны? Некоторые из них лучше заменить аналогами или есть очень редко. Об этом рассказала профессиональный диетолог Ольга Усенко на своей странице в Instagram.

Эксперт подчеркнула, что не последнюю роль в выборе крупы играет размер и помол зерна: чем оно цельнее, тем меньшим обработкам и измельчениям поддавалось и тем ниже скорость его усвоения, а значит полезнее для организма.

Какие каши следует ограничить при правильном и здоровом подходе к своему рациону:

рис белый;

кукурузная;

овсянка быстрого приготовления;

саго;

манная;

пшенная;

кус кус мелкий.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог предлагает обратить внимание на цельные зерна, которые варятся минимум 20 минут и отказаться от круп, которые можно запарить и съесть через 10 минут.

Отдать предпочтение стоит кашам:

булгур крупный;

гречка зелёная и обычная;

рис нешлифованный;

рис дикий;

киноа;

кус кус не измельченный;

овсянка цельная или плющенная;

перловка;

ячневая.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что профессиональный диетолог Елена Кален перечислила топ-5 простых советов, которые помогут забыть о целлюлите.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова поделилась правилами француженок, помогающими им оставаться всегда стройными.

К слову, профессиональный диетолог Тиана Фиалкова рассказала о правильном сочетании продуктов. Она назвала основные критерии грамотной компоновки блюд для здоровья ЖКТ.