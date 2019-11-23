Топ-8 мифов о похудении: диетолог развенчала частые заблуждения

Эксперт дала ответ, можно ли есть перед сном и как же все-таки похудеть
Люди склонны усложнять себе жизнь во многих аспектах, в том числе и похудении - а также верить популярным утверждениям. А ведь зачастую те совсем не соответствуют истине. Блогер-диетолог Света Каклета, которая ранее поделилась пошаговым планом похудения, развенчала на своей странице в Instagram 8 распространенных мифов о похудении, которые мешают сбросить лишний вес.
На самом деле все довольно просто, утверждает эксперт.
⠀
1. Не важно сколько раз в день есть: 5 или 1.
⠀
2. Вы будете худеть только при дефиците калорий: нет обходных путей.
⠀
3. Пить воду нужно: жажда это сигнал, что воды мало. Сигнал выпить воды, а не чай или кофе. Прийдется научиться пить.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
4. Никакая еда не является вредной и злой, если у вас нет заболеваний и вы едите ее умеренно! Умеренно это искусство.
⠀
5. Витамины и минералы не способствуют похудению: но они важны для здоровья.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
6. Нет идеального универсального баланса БЖУ: прийдется найти свой индивидуальный.
⠀
7. Можно есть прямо перед сном: если вам это в кайф.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
8. Адекватное количества жира в рационе ОБЯЗАТЕЛЬНО: особенно для женщин.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Ранее диетолог Кристина Шереметьева рассказала, как не набрать лишнего в отпуске.