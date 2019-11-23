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Топ-8 мифов о похудении: диетолог развенчала частые заблуждения

Новости » Красота   

Эксперт дала ответ, можно ли есть перед сном и как же все-таки похудеть

Люди склонны усложнять себе жизнь во многих аспектах, в том числе и похудении - а также верить популярным утверждениям. А ведь зачастую те совсем не соответствуют истине. Блогер-диетолог Света Каклета, которая ранее поделилась пошаговым планом похудения, развенчала на своей странице в Instagram 8 распространенных мифов о похудении, которые мешают сбросить лишний вес.

На самом деле все довольно просто, утверждает эксперт.

1. Не важно сколько раз в день есть: 5 или 1.

2. Вы будете худеть только при дефиците калорий: нет обходных путей.

3. Пить воду нужно: жажда это сигнал, что воды мало. Сигнал выпить воды, а не чай или кофе. Прийдется научиться пить.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Никакая еда не является вредной и злой, если у вас нет заболеваний и вы едите ее умеренно! Умеренно это искусство.


5. Витамины и минералы не способствуют похудению: но они важны для здоровья.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

6. Нет идеального универсального баланса БЖУ: прийдется найти свой индивидуальный.

7. Можно есть прямо перед сном: если вам это в кайф.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

8. Адекватное количества жира в рационе ОБЯЗАТЕЛЬНО: особенно для женщин.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Ранее диетолог Кристина Шереметьева рассказала, как не набрать лишнего в отпуске.

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