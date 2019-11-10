Что делать, чтобы похудеть: пошаговый план

Иллюстративное фото (pexels.com)

Блогер-диетолог подробно расписала основные этапы

Хотите похудеть, но не знаете, с чего начать и в какую сторону двигаться? Для снижения веса важен четкий план, которого необходимо будет придерживаться. Блогер-диетолог Света Каклета составила подробный пошаговый план, который опубликовала на своей странице в Instagram.

Следуйте его пунктам - и вы увидите результат.

Итак, что же делать, чтобы похудеть:

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1. Сон

Наладить его важнее, чем сесть на дефицит. Вы не сможете выдерживать дефицит, если не будете спать. Понимаете? А теперь не просто поймите, а внедряйте. Знать и делать не одно и тоже. Рассчитайте сон 7-9 часов. Ложитесь спать до полуночи. И откажитесь от гаджетов перед сном.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Секс

Странно? Но это так. Секс ведет к похудению через получения удовольствия не от еды. Если ваш гормональный фон в норме, то ограничения в питании даются легко. А дефицит хоть и не диета, но это ограничения.

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3. Управление стрессом

Об этом я хочу написать гайд. Это очень широкая и интересная тема. И вы должны этому научится, прежде чем нырять с головой в дефицит.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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4. Вот теперь дефицит

Нужно посчитать суточную потребность в калориях. В сети есть много формул, которые помогут это сделать.

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5. Подсчет калорий

Теперь прийдется считать калории, взвешивать еду и заносить все в программу.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Можно калории и не считать. Это называется интуитивным питанием.

Едите только тогда, когда есть чувство голода. Останавливаетесь сразу после насыщения и с легким желанием съесть что-то еще. Но я рекомендую хотя бы месяц помучаться. Это поможет набить руку. Вы уже визуально будете понимать, какая ваша норма на самом деле.

7. И только на этом этапе можно подключать БАДы - и то, это совсем не обязательно.

8. Сахар, который сбивает вас с пути. Нужно избавиться от зависимости от него.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее нутрициолог Наталья Кошкина рассказала о влиянии стресса на процесс похудения.