Топ-8 міфів про схуднення: дієтолог розвінчала часті помилки

Люди схильні ускладнювати собі життя в багатьох аспектах, у тому числі і схудненні - а також вірити популярним твердженням. Адже часто ті зовсім не відповідають істині. Блогер-дієтолог Світла Каклета, яка раніше поділилася покроковим планом схуднення, розвінчала на своїй сторінці в Instagram 8 поширених міфів про схуднення, які заважають скинути зайву вагу.

Насправді все досить просто, стверджує експерт.

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1. Не важливо скільки раз в день їсти: 5 або 1.

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2. Ви будете худнути тільки при дефіциті калорій: ніяких обхідних шляхів.

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3. Пити воду потрібно: жага це сигнал, що мало води. Сигнал випити води, а не чай або каву. Прийдеться навчитися пити.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

4. Ніяка їжа не є шкідливою і злою, якщо у вас немає захворювань і ви їсте її помірно! Помірно це мистецтво.

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5. Вітаміни і мінерали не сприяють схудненню: але вони важливі для здоров'я.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

6. Немає ідеального універсального балансу БЖУ: доведеться знайти свій індивідуальний.

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7. Можна їсти прямо перед сном: якщо вам це в кайф.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

8. Адекватна кількість жиру в раціоні ОБОВ'ЯЗКОВА: особливо для жінок.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Раніше дієтолог Крістіна Шереметьєва розповіла, як не набрати зайвого у відпустці.