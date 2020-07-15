Топ-7 правил для густых и красивых волос

Будем, конечно, трезво смотреть на ситуацию - выше того, что дано нам природой, будет очень проблематично прыгнуть, но, тем не менее вернуть, что нам заложено, реально. Нутрициолог, фитнес тренер и бьюти-блогер Лена перечислила на своей странице в Instagram основные правила, которые помогли ей добиться густых и красивых волос.

Эксперт отметила, что от природы у нее очень тонкие волосы, однако при этом выглядят они густыми.



Чтобы не ходить с 3 волосинами на голове, у нее есть несколько правил:

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1. Хорошая расчёска.

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2. Ликвидирую выпадение. 10 месяцев назад я перенесла операцию под общим наркозом, потом гормональная, стероидная терапия, которая длилась до нового года. Кто понимает, о чем я, должны сейчас удивиться, почему я ещё не лысая. Да, я действительно столкнулась с сильнейшим выпадением, почти остановился рост, сейчас все вернула самым банальным способом - восполнением необходимых элементов в организме: нужно сдать общий, химический анализы крови, ттг, т4 свободный, плюсом проверяем уровень витамина Д, ферритина и белка в организме! Если чего-то не хватает, восполняем при помощи питания, добавок, витаминов. Это подскажет эндокринолог

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3. Всегда правильно сушу волосы, никогда не забываю про термозащиту

Иллюстративное фото (pixabay.com)

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4. очень важны правильные средства ухода, иначе можно столкнуться с ломкостью, истончением, даже выпадением волос.



Иллюстративное фото (pixabay.com).

5. не забываю про скраб, лучше чем он кожу головы мне ничего не очищает, ну и дополнительный массаж только в плюс

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6. так как волосы длинные, всегда сплю с собранными в гульку

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7. раз в 8 мес подравниваю кончики горячими ножницами.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Напомним, победительница Холостяк-10 Даша Ульянова раскрыла личные секреты по уходу за волосами.