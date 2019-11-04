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Топ-7 хитрощів, які допоможуть вам завжди виглядати розкішно

Lite » Краса 04.11.2019 - 08:36
Топ-7 хитрощів, які допоможуть вам завжди виглядати розкішно
Ілюстративне фото (instagram.com/irina.shark)

Б'юті-блогер поділилася корисними порадами на всі випадки життя

Б'юті-блогер Ірина Шарк регулярно ділиться з підписниками простими, але при цьому ефективними і корисними порадами по красі на всякі випадки життя - так, нещодавно вона перерахувала основні помилки у догляді за волоссям, На цей раз дівчина вирішила розкрити декілька хитрощів, які допоможуть вам завжди виглядати розкішно і доглянуто. Експерт перерахувала їх на своїй сторінці в Instagram.

Топ-7 лайфхаков для сяючого вигляду:

1. Як зробити так, щоб помада трималася довше

Просто після нанесення помади прикладіть серветку, і через неї нанесіть на губи пудру, злегка вбиваючими рухами. Так помада стане не тільки матовою, але і буде тримати довше.⠀

2. Як зробити пишні вії

Підведіть війковий край повіки. Тобто заповніть підведенням простір між віями. Цей трюк врятує навіть у тому випадку, коли немає часу зовсім для макіяжу.

Топ-7 хитрощів, які допоможуть вам завжди виглядати розкішно

Ілюстративне фото: (pexels.com)

3. Як зробити брови вище на вигляд

Скористайтесь хайлайтером. Проведіть над бровою лінію, трохи відступивши від лінії росту волосся і злегка розтушуйте. Це допоможе візуально підняти брову.⠀

4. Як надати шкірі здоровий і свіжий вигляд

Все дуже просто. Просто додайте ніжний рум'янець. Рожеві ще допоможуть приховати сліди втоми.

Топ-7 хитрощів, які допоможуть вам завжди виглядати розкішно

Ілюстративне фото: (pexels.com)


5. Як зробити тіні яскравіше

Часто буває так, що тіні в палетці виглядають яскравими і соковитими, а при нанесенні на шкіру вони виглядають не так насичено. Щоб уникнути такого, просто нанесіть білий олівець на ту зону, куди будете наносити тіні. Спробуйте, ви здивуєтеся, як це класно працює.⠀

6. Як правильно підібрати тональний засіб

Правильно підібраний тональник це половина успіху в хорошому макіяжі. І увага, напевно не всі це знають, але підбирати відтінок потрібно не по шкірі щік, а по шкірі шиї.

Топ-7 хитрощів, які допоможуть вам завжди виглядати розкішно

Ілюстративне фото: (pexels.com)

7. Як отримати сяючу і зволожену шкіру обличчя

Просто змішайте свій консилер з будь-яким зволожуючий кремом. Цей мікс працює не гірше ніж BB креми, зволожуючи і приховуючи недоліки.⠀

Нагадаємо, дієтолог Ксенія Шатрова назвала топ-7 продуктів, які жахливо впливають на шкіру.

Беремо на замітку: секрети краси східних жінок Не роби так: 5 серйозних помилок у догляді за обличчям⠀
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