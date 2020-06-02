Топ-6 способов похудеть быстро и безопасно

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог поделилась лайфхаками для ускоренного похудения

Многие задаются вопросом - как похудеть быстро? И, кажется, что именно скорость больше всего нас волнует. Ну и пусть, что мы носили этот вес 20 лет, сейчас мы хотим избавиться от него за неделю, ну максимум, за месяц. Возможно ли это? Ответ дала диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram.

Эксперт отметила, что на сегодняшний день "безопасная потеря веса" не является строгим критерием похудения. Считается, что если вы все делаете правильно: здоровое питание, небольшой дефицит в 300-500 ккалорий и физическая активность, то ваше похудение безопасно. Но в среднем, рекомендуемая! потеря веса не больше 0,5-1 кг в неделю.

Диетолог предложила 6 лайфхаков, как худеть быстро, насколько это возможно, но безопасно:

1. Вы можете использовать дефицит не 300-500, а 500-600 ккалорий в сутки. Для этого вы можете добавить час физических упражнений или отказаться от перекусов, или уменьшить свои порции.

2. Потребляйте достаточно белка и цельнозерновых продуктов. Именно они дают сытость, а если вы сыты, то и срываться не будете. Это, например: рыба, мясо, яйца, крупы, хлеб, мюсли, макароны.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Используйте физическую нагрузку ежедневно. Выделите 30 минут: это может быть фитнес, катание на велосипеде и даже просто ходьба. Вы можете делать видео тренировки, все, что вам нравится.

4. Откажитесь от сладких напитков и сладкого, ТОЛЬКО если вы спокойно к нему относитесь. Насильно я не рекомендую отказ никому. Но если вы и так не любите сладкое, то отказ от него возможен, потому что сахар не является обязательной частью рациона.

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Высыпайтесь и старайтесь избегать стрессов. Очень мало значения придаётся сну, но исследования показывают, что люди, которые мало спали, имели повышенный аппетит.

6. Следите за водным режимом. Не заливайте в себя воду насильно, но берите бутылку везде с собой. Можно пить воду с лимоном, чай, несладкий морс. То; что любите. Не вино!

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Автор: Lite