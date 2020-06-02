Топ-6 способів схуднути швидко і безпечно

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог поділилася лайфхаками для прискореного схуднення

Багато хто задається питанням - як схуднути швидко? І, здається, що саме швидкість найбільше нас хвилює. Ну і нехай, що ми носили цю вагу 20 років, зараз ми хочемо позбутися від неї за тиждень, ну максимум за місяць. Чи це можливо? Відповідь дала дієтолог Альбіна Комісарова на своїй сторінці в Instagram.

Експерт зазначила, що на сьогоднішній день "безпечна втрата ваги" не є суворим критерієм схуднення. Вважається, що якщо ви все робите правильно: здорове харчування, невеликий дефіцит в 300-500 ккалорій і фізична активність, то ваше схуднення безпечне. Але в середньому, рекомендована! втрата ваги не більше 0,5-1 кг в тиждень.

Дієтолог запропонувала 6 лайфхаків, як худнути швидко, наскільки це можливо, але безпечно:

1. Ви можете використовувати дефіцит не 300-500, а 500-600 ккалорій на добу. Для цього ви можете додати годину фізичних вправ або відмовитися від перекусів, або зменшити свої порції.

2. Споживайте достатньо білка і цільнозернових продуктів. Саме вони дають ситість, а якщо ви ситі, то і зриватися не будете. Це, наприклад: риба, м'ясо, яйця, крупи, хліб, мюслі, макарони.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Використовуйте фізичне навантаження щодня. Виділіть 30 хвилин: це може бути фітнес, катання на велосипеді і навіть просто ходьба. Ви можете робити відео тренування, все, що вам подобається.

4. Відмовтеся від солодких напоїв і солодкого, ТІЛЬКИ якщо ви спокійно до нього ставитеся. Насильно я не рекомендую нікому відмову. Але якщо ви і так не любите солодке, то відмова від нього можлива, тому що цукор не є обов'язковою частиною раціону.

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Висипайтеся і намагайтеся уникати стресів. Дуже мало значення надається сну, але дослідження показують, що люди, які мало спали, мали підвищений апетит.

6. Слідкуйте за водним режимом. Не заливайте в себе воду насильно, але беріть пляшку скрізь з собою. Можна пити воду з лимоном, чай, несолодкий морс. Те, що любите. Не вино!

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Автор: Lite