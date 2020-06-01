Эффект плато: диетолог перечислила важные причины остановки веса

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт назвала причины остановки веса в период похудения

Цифра на весах предательски застыла и не хочет уменьшаться, а ведь вы вовсе не сбавили обороты, а придерживаетесь рабочей схемы, которая ранее давала результаты. Многие худеющие рано или поздно сталкиваются с эффектом, который называется “плато” (остановка в весе). Диетолог Cветлана Фус рассказала в Instagram о причинах эффекта плато.

Когда стараешься изо всех сил и перестаешь видеть результат, хочется махнуть рукой и наесться вареников. Не спешите расстраиваться! Плато - не заговор вселенной против тебя и не результат плохих генов, а закономерный процесс. Твой организм приспосабливается к жизни в новых условиях и выстраивает новый обмен веществ - отсюда и задержка веса. ⁣⁣⠀

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Главное - определить, что именно ее вызвало. У плато может быть несколько причин:⁣⁣⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вы слишком мало едите. Предположим, ваши суточные затраты энергии на основной обмен - 1700 ккал. Но вы очень хотите похудеть и начинаете есть +-1200 ккал. По началу вы действительно худеете, но потом организм включает механизмы, которые защищают вас от потери веса, и постепенно приспосабливаются жить на 1200 ккал - замедляется ОО, снижается метаболизм.

Слишком много едите, хотя вам так не кажется. Дело в том, что люди, которые начинают тренироваться, зачастую неадекватно оценивают количество съеденного. Вам кажется, что, раз вы час потели в тренажерном зале, значит, имеете полное право на бутерброд с колбасой. Но давайте без иллюзий: где один бутерброд - там и два, а про полпачки печенья, полкило яблок и пиццу вы просто забыли.

Задержка воды в организме. Вы едите слишком много соленой пищи. Или пьете недостаточно воды и организм защищается, накапливая жидкость. Или он задерживает жидкость перед началом менструального цикла (в эти дни весы могут показывать до 2-х больше).⁣⁣

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Однообразное питание. Если в вашем меню одни те же продукты - значит, вы недополучаете полезные вещества. Пытаясь компенсировать их дефицит, организм начнет брать их из внутренних резервов. Кроме остановки в весе это приведет к выпаданию волос, раннему старению кожи и тд.⁣⁣⠀

Также могут влиять и другие факторы такие как однообразные тренировки, переутомление и тд.⁣⁣

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Автор: Lite