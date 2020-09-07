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Топ-5 способов наладить сон и поднять энергию

Автор: Марина Настевич

Эксперт поделилась советами, как начать хорошо высыпаться

Крепкий здоровый сон в достаточном количестве – необходимое условие крепкого иммунитета, молодости, стройности и хорошего самочувствия утром и в течение дня. При этом проблема плохого сна знакома очень многим.

Как же наладить режим сна и в результате поднять уровень энергии, рассказала диетолог Анна Елькина.

Эксперт дала несколько простых, но действенных советов.

Как улучшить сон:

Исключите кофеин за 5-7 часов до сна (помните, что это не только кофе, но и матча, зеленый чай). Какао пить можно за несколько часов до сна, но старайтесь не поздно вечером.

Исключите алкоголь из своей жизни - он сокращает длинную фазу глубокого сна восстановления, а это влияет на качество вашего сна.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Не используйте вечером продукты, богатые углеводами или сахаросодержащие продукты - они стимулируют выброс кортизола, а это влияет на процесс засыпания.

Кушайте за 2, а лучше 3 часа до сна, чтобы в организме было чувство легкости, и вам было бы легко заснуть.

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Расслабьтесь - сделайте себе ванну с солью, полежите на массажном коврике (аппликатор Ляпко) 20-30 мин, попробуйте дыхательные практики, используйте маску для сна (в идеале, шелковую).



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Еще несколько хитростей:

  • С утра выпейте стакан теплой воды с хлорофиллом натощак.
  • Если вы нервничаете, то попейте магний в дозировке 400мг в сутки, он чуть успокоит вас и поможет легче заснуть.
  • Пейте чай Тулси в течение дня, он является природным антидепрессантом и отлично расслабляет, подготавливая вас ко сну.

Ранее диетолог Ольга Безугла посоветовала топ-9 продуктов для отличного сна.

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