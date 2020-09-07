Топ-5 способів налагодити сон і підняти енергію

Експерт поділилася порадами, як почати добре висипатися
Міцний здоровий сон в достатній кількості – необхідна умова міцного імунітету, молодості, стрункості і гарного самопочуття вранці і протягом дня. При цьому проблема поганого сну знайома дуже багатьом.
Як же налагодити режим сну і в результаті підняти рівень енергії, розповіла дієтолог Ганна Єлькіна.
Експерт дала кілька простих, але дієвих порад.
Як поліпшити сон:
Виключіть кофеїн за 5-7 годин до сну (пам'ятайте, що це не тільки кава, але і матча, зелений чай). Какао пити можна за кілька годин до сну, але намагайтеся не пізно ввечері.
Виключіть алкоголь зі свого життя - він скорочує довгу фазу глибокого сну відновлення, а це впливає на якість вашого сну.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Не використовуйте ввечері продукти, багаті вуглеводами або цукровмісні продукти - вони стимулюють викид кортизолу, а це впливає на процес засинання.
Їжте за 2, а краще 3 години до сну, щоб в організмі було відчуття легкості, і вам було б легко заснути.
Розслабтеся - зробіть собі ванну з сіллю, полежіть на масажному килимку (аплікатор Ляпко) 20-30 хв, спробуйте дихальні практики, використовуйте маску для сну (в ідеалі, шовкову).
⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Ще кілька хитрощів:
⠀
Раніше дієтолог Ольга Безугла порадила топ-9 продуктів для відмінного сну.