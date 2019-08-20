Топ-5 шагов к здоровой и сияющей коже

Популярный бьюти-блогер Ирина Шарк регулярно делится в сети эффективными рецептами красоты и всевозможными полезными советами. На этот раз эксперт рассказала на своей странице в Instagram, как добиться красивой, здоровой и сияющей кожи.

По ее словам, для этого нужно придерживаться основных 5 шагов - и тогда ваша кожа будет радовать вас и восхищать окружающих.

1. Правильный рацион

Как бы это не было бы банально, но да, правильное питание это больше половины успеха на пути к здоровой, сияющей и ровной кожи лица. Наверное все знают уже, что нужно есть меньше жареного, копченого, соленого, сладкого. Больше фруктов, овощей и пить много чистой воды, не соков и газировок, а воды.⠀



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Очищение

Это просто мега важно. Никогда не ложитесь спать с косметикой на лице. А вообще обязательно и утреннее, и вечернее очищение и они, кстати, отличаются друг от друга. Да и любую маску, крем, любое косметическое средство нужно наносить на очищенное лицо. Поэтому этап очищения очень важен.⠀

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3. Пилинги, скрабы

Чтобы кожа была гладкой и нежной ее нужно очищать от мертвых клеток. Это можно делать с помощью домашнего ухода, с помощью покупных косметических средств (например, скрабы для лица). Либо это может быть и профессиональный уход у косметолога. Я предпочитаю домашний уход и косметические средства. Мне нравятся также фруктовые пилинги. Они не вызывают шелушение, выравнивают и улучшают цвет лица. Скрабы кстати нужно выбирать с очень мелкими частичками, иначе можно только навредить коже. ⠀

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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Увлажнение, питание

Увлажнение и питание кожи это очень важный этап для ровной, сияющей и здоровой кожи. Мне кажется, это самый сложный пункт. Тут важно выбрать правильный и подходящие именно для вашей кожи крем, маски и т.д.

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5. Защита от солнца

Солнечные лучи наносят огромный вред коже. Способствуют пигментации, ее старению и обезвоживанию. Поэтому важно выбрать хороший солнцезащитный крем.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее бьюти-эксперт Ирина Шарк поделилась рецептом простой и эффективной маски, которая поможет избавиться от мешков и темных кругов под глазами.

Также диетолог-нутрициолог Лора Филиппова рассказала о роли коллагена в процессах старения и факорах, которые влияют на его выработку.