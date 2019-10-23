Топ-5 простых средств для свежей и сияющей кожи

Хотите получить свежую и сияющую, будто только после отпуска, кожу? Диетолог Алла Пониматкина на своей странице в Instagram сделала подборку из 5 проверенных и очень эффективных средств, которые сотворят чудеса с вашим лицом.

"Нет смысла тратить кучу денег на дорогие средства по уходу за кожей,если она не получает достаточное количество витаминов и полезных веществ. Решила для вас составить подборку для оздоровления кожи", - отметила эксперт.

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1. Правильное здоровое питание всему голова

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Ваш рацион обязательно должен включать несколько порций овоще и фруктов в день. Полезные жиры, такие как грецкие орехи, авокадо, рыба и семена льна! И куда же без воды.

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2. Напиток с имбирем для борьбы с воспалениями

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85 гр очищенного и нарезанного имбиря;

1 нарезанный лайм;

10 свежих листьев мяты;

6 чашек воды

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Залить водой, смешать и оставить в холодильнике на 3 часа. Имбирь содержит антиоксиданты, благодаря чему предупреждает увядание кожи и борется с высыпаниями.



Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Маска для лица по рецепту индианок

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1ч.л. куркумы

3 ст л домашнего йогурта и

несколько капель мёда

Распределить смесь по лицу и оставить на 15-20 мин. После маски вы увидите эффект сразу, кстати, она спасает от темных кругов.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Маска с бананом для гладкой кожи

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Измельчите банан в блендере с небольшим количеством творога и 1 ч.л. рисовой муки. Смесь оставить на 10-15мин. Эффект -тонизирование и увлажнение.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Авокадо против морщин

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Его полезно не только есть!Разомните мякоть авокадо с чайной ложкой кокосового масла. Нанесите смесь на лицо и шею на 30-60 мин. Снимайте влажным полотенцем. Кстати, если размельчить в блендере косточку авокадо, то можно сделать отличный скраб.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Ксения Шатрова назвала топ-7 продуктов, которые ужасно влияют на кожу.

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