Топ-5 простых и бесплатных способа похудеть: список от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт составила список рекомендаций для худеющих

Бытует мнение, что худеть – это дорого. Специальные продукты, походы в тренажерный зал, недешевые гаджеты для занятий спортом, затраты времени и сил на поиск, изучение и приготовление блюд по рецептам и т.д. Диетолог Ольга Усенко на странице в instagram уверяет, что основы, которые влияют на похудение – бесплатны, поэтому кроме вашего времени и постоянства ничего не требуют. Также ранее эксперт назвала топ-10 основных продуктов в рационе желающих расстаться с лишними кило.

Она предложила воспользоваться списком из советов, следуя которым ежедневно на протяжение 60 дней, вам никогда больше не нужен будет тренер, диетолог, мотивация, вдохновение.

Топ-5 бесплатных и простых способа похудеть:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

10-15 тыс шагов ходить ежедневно - ничего финансово не стоит, но при этом результат будет виден не только на весах, но и самочувствии

убрать из рациона сахар, готовую еду из кулинарии, белую муку, трансжиры и все продукты, где есть хоть один из этих компонентов - это не сложно

утром сделать зарядку или приветствие солнцу (из йоги), чтобы размять все тело

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

ужинать до 19:00

пить воду в нужном количестве

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И не стоит забывать о качественном сне - высыпайтесь и не ложитесь поздно, а то будете бесконечно бороться с лишними килограммами.

Ранее диетолог Наталья Кошкина поделилась эффективным и простым лайфаком, как начать худеть без проблем и постепенно перейти на здоровый образ жизни.

Также диетолог Алла Манайкина озвучила немаловажный фактор, котрый непосредствено влияет на аппетит и общее состояние организма.