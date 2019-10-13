Топ-5 простих і безкоштовних способи схуднути: список від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт склала список рекомендацій для тих, хто худне

Існує думка, що худнути – це дорого. Спеціальні продукти, походи в тренажерний зал, недешеві гаджети для занять спортом, витрати часу і сил на пошук, вивчення та приготування страв за рецептами і т. д. Дієтолог Ольга Усенко на сторінці в instagram запевняє, що основи, які впливають на схуднення – безкоштовні, тому крім вашого часу і наполегливості нічого не вимагають. Також раніше експерт назвала топ-10 основних продуктів у раціоні охочих розлучитися із зайвими кіло.

Вона запропонувала скористатися списком з порад, слідуючи яким щоденно протягом 60 днів, вам ніколи більше не буде потрібен тренер, дієтолог, мотивація, натхнення.

Топ-5 безплатних і простих способи схуднути:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

10-15 тис кроків ходити щодня - нічого фінансово не варто, але при цьому результат буде помітний не тільки на вагах, але у самопочутті

прибрати з раціону цукор, готову їжу з кулінарії, біле борошно, трансжири і всі продукти, де є хоч один з цих компонентів - це не складно

вранці зробити зарядку чи привітання сонцю (з йоги), щоб розім'яти все тіло

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

вечеряти до 19:00

пити воду в потрібній кількості

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

І не варто забувати про якісний сон - висипайтеся і не лягаєте пізно, а то будете нескінченно боротися із зайвими кілограмами.

Раніше дієтолог Наталія Кошкіна поділилася ефективним і простим лайфаком, як почати худнути без проблем і поступово перейти на здоровий спосіб життя.

Також дієтолог Алла Манайкина озвучила важливий фактор, який безпосередньо впливає на апетит і загальний стан організму.