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Как начать худеть: диетолог поделились простым и действенным лайфхаком

Lite » Красота 12.10.2019 - 14:12
Как начать худеть: диетолог поделились простым и действенным лайфхаком
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Экспер посоветовала начать менять жизнь с нескольких привычек

"Лиха беда начало", - гласит известная поговорка, и к похудению она относиться как нельзя лучше. Заставить себя начать сбрасывать лишние кило порой непросто – не хватает сил, времени, а привычная мотивация перестает работать, энтузазм сходит на нет под давлением повседневной рутины. Диетолог Наталья Кошкина в instagram поделилась лайхаком, как быстро привести себя в тонус и приступить к похудению. К слову, ранее она дала дельные советы, как эффективно худеть в повседневной жизни.

Вы уже согласны стать стройной и красивой. Вы долго ждали подходящего момента. И он, наконец, настал. Вы составляете план действий:

  • Пить больше воды
  • Вести пищевой дневник
  • Научиться считать калории
  • Определить свой БЖУ
  • Тренироваться 3 раза в неделю
  • Найти новые полезные рецепты
  • и т.д.

Как начать худеть: диетолог поделились простым и действенным лайфхаком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так набирается длинный список. Вы в замешательстве: понятия не имеете, с чего начать. И... вы находите причины, почему вы не можете начать сегодня. Вы не выспались. У вас нет нужных продуктов. А вечером родительское собрание и нет времени идти в магазин. В выходные вас позвали в гости и нет смысла даже начинать. Ну, вы поняли…

Проходит неделя или две, а вы так и не начали. Вы расстроены и недовольны собой. Как же быть?

Как начать худеть: диетолог поделились простым и действенным лайфхаком
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Секрет в том, что вам не нужно менять все и сразу. Когда вы пытаетесь это сделать, вы получаете обратный эффект. Вам нужно выбрать всего 1-2 вещи и держать на них фокус внимания в течение 2-4 недель. Пока вам не станет легко. Всего 1 или 2. Но в них вы должны быть действительно хороши.

Это может быть:

  • Есть овощи в каждый прием пищи.
  • Есть белок в каждый прием пищи.
  • Ежедневно совершать 30-минутную прогулку.
  • Ходить в зал 2-4 раза в неделю.
  • Вести пищевой дневник.
  • Делать 20 приседаний.

Как начать худеть: диетолог поделились простым и действенным лайфхаком

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Осознанность, планирование, фиксация результатов и принятие ответственности за свои действия на себя – ключ к переменам.

Кому какое дело, сколько времени это займет? В конечном итоге это не будет иметь значение. А сейчас важно только то, что ты начала действовать.

Ранее диетолог Алла Манайкина назвала важный фактор, влияющий на аппетит и общее самочувствие.

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