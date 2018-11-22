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Топ-5 продуктов для быстрого роста волос

Lite » Красота и Здоровье 22.11.2018 - 17:30
Топ-5 продуктов для быстрого роста волос
Фото: (unsplash.com)

На густоту и активность роста волос могут влиять не только специальные маски

На здоровье наших локонов огромное влияние оказывает качество питания и продукты, составляющие основной рацион. Поэтому, если Вы мечтаете поскорее отрастить длинные и красивые волосы, стоит обратить внимание на определенные продукты, передает Cosmo.

Красное мясо

В красном мясе содержится много железа, которое необходимо для здоровья и блеска волос. При нехватке гемоглобина корни волос хуже снабжаются питательными веществами и кислородом, а следовательно - растут медленнее.

Топ-5 продуктов для быстрого роста волос

Яйца

Яйца содержат в себе два важных для роста волос вещества - лейцин и биотин. Первый способствует более быстрому делению клеток, а второй оказывает непосредственное влияние на рост волос. Однако здесь следует помнить, что биотин плохо усваивается организмом в сочетании с белком. Поэтому для налаживания роста волос стоит отказаться от употребления белка.

Топ-5 продуктов для быстрого роста волос

Миндаль

Как и в яйцах, в миндале присутствует биотин, причем здесь он представлен в более усвояемой форме. Чтобы волосы росли быстрее, будет достаточно каждый день съедать по горсточке миндальных орехов.

Топ-5 продуктов для быстрого роста волос

Брокколи

Содержание в овоще витаминов С и А, которые оказывают непосредственное влияние на рост волос, стимулируют выработку подкожного сала, действующего как естественный увлажнитель и кондиционер для кожи головы и волос. Наличие кальция способствует укреплению волосяных фолликул.

Топ-5 продуктов для быстрого роста волос

Клубника

Клубника очень богата витамином В5 (пантенолом), который препятствует образованию ранней седины и сохраняет цвет. Витамины В6 и В9 (фолиевая кислота) предотвращают выпадение волос, железо придает им крепость и силу. 

Топ-5 продуктов для быстрого роста волосФото: (pixabay.com)

Напомним, диетолог рассказала, от какого пищевого продукта стоит избавиться как можно скорее. По словам диетолога, сахар в рационе взрослого человека не должен превышать более 50 г в день. Более того, ВОЗ рекомендует для дополнительной пользы здоровью сократить порции сахара - до 25 г сахара.

Мы писали, что названы топ-5 продуктов, которые сделают кожу идеальной. Фраза "Ты то, что ты ешь" имеет веские основания, так как то, чем мы питаем свой организм изнутри, прямопропорционально тому, как выглядит наша кожа, волосы, зубы. 

Также Светлана Фус рассказала, к каким последствиям может привести дефицит воды в организме. Чтобы наглядно показать зачем нужно постоянно поддерживать объем воды в организме, Светлана Фус предоставила данные, согласно которым при большом снижении воды у человека может ухудшится слух, зрение, а также присутствовать судороги в мышцах.

Видео: РБК-Украина

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