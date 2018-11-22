Топ-5 продуктів для швидкого росту волосся

Фото: (unsplash.com)

На густоту і активність росту волосся можуть впливати не тільки спеціальні маски

На здоров'я наших локонів величезний вплив має якість харчування і продукти, що становлять основний раціон. Тому, якщо Ви мрієте скоріше відростити довге і гарне волосся, варто звернути увагу на певні продукти, передає Cosmo.

Червоне м'ясо

У червоному м'ясі міститься багато заліза, яке необхідне для здоров'я і блиску волосся. При нестачі гемоглобіну коріння волосся гірше забезпечуються поживними речовинами і киснем, а отже, зростає повільніше.

Яйця

Яйця містять у собі дві важливих для росту волосся речовини - лейцин і біотин. Перший сприяє більш швидкому поділу клітин, а другий чинить безпосередній вплив на ріст волосся. Однак тут слід пам'ятати, що біотин погано засвоюється організмом в поєднанні з білком. Тому для налагодження росту волосся варто відмовитися від нього.

Мигдаль

Як і в яйцях, в мигдалі присутній біотин, причому тут він представлений у більш засвоюваній формі. Щоб волосся росло швидше, буде достатньо щодня з'їдати по жменьці мигдалевих горіхів.

Брокколі

Вміст в ньому вітамінів С і А, які мають безпосередній вплив на ріст волосся, стимулюють вироблення підшкірного сала, що діє як природний зволожувач і кондиціонер для шкіри голови і волосся. Наявність кальцію сприяє зміцненню волосяних фолікул.

Полуниця

Полуниця дуже багата вітаміном В5 (пантенол), який перешкоджає утворенню ранньої сивини і зберігає колір. Вітаміни В6 і В9 (фолієва кислота) запобігають випадінню волосся, залізо надає їм міцність і силу.

Фото: (pixabay.com)

Нагадаємо, дієтолог розповіла, від якого харчового продукту варто позбутися якомога швидше. За словами дієтолога, цукор в раціоні дорослої людини не має перевищувати 50 г на день. Більш того, ВООЗ рекомендує для додаткової користі здоров'ю скоротити порції цукру - до 25 г.

Ми писали, що названі топ-5 продуктів, які зроблять шкіру ідеальною. Фраза "Ти те, що ти їси" має вагомі підстави, так як те, чим ми годуємо свій організм , прямопропорційно тому як виглядає наша шкіра, волосся, зуби.

Також Світлана Фус розповіла, до яких наслідків може привести дефіцит води в організмі. Щоб наочно показати навіщо потрібно постійно підтримувати об'єм води в організмі, Світлана Фус надала дані, згідно з якими при великому зниження води у людини може погіршитися слух, зір, а також бути присутні судоми в м'язах.

Відео: РБК-Україна