До 1 мільйона гривень: Кабмін оновив правила виплат для постраждалих через війну

Уряд планує змінити правила нарахування страхових виплат для ветеранів війни у разі тимчасової непрацездатності. Також оновили порядок надання допомоги постраждалим на об’єктах критичної інфраструктури.

Головне: Нові правила для ветеранів: Кабмін схвалив законопроєкт, який змінює правила нарахування виплат по тимчасовій непрацездатності для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Кабмін схвалив законопроєкт, який змінює правила нарахування виплат по тимчасовій непрацездатності для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Спрощення виплат за виробничі травми: Законопроєкт дозволить нараховувати допомогу по тимчасовій непрацездатності одразу на підставі лікарняного листка.

Законопроєкт дозволить нараховувати допомогу по тимчасовій непрацездатності одразу на підставі лікарняного листка. Мільйонні виплати постраждалим через війну: Окремим рішенням уряд удосконалив одноразову допомогу для тих, хто постраждав на об'єктах критичної інфраструктури, держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування.

Окремим рішенням уряд удосконалив одноразову допомогу для тих, хто постраждав на об'єктах критичної інфраструктури, держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування. Розміри допомоги: Сім'ям загиблих виплатять 1 мільйон гривень. Особи, які отримали інвалідність через російську агресію, матимуть право на виплати до 800 тисяч гривень.

Сім'ям загиблих виплатять 1 мільйон гривень. Особи, які отримали інвалідність через російську агресію, матимуть право на виплати до 800 тисяч гривень. Хто і коли платить: Кошти виплачуватиме Пенсійний фонд України. Право на отримання цих виплат зберігається протягом усього воєнного стану та ще 3 роки після його завершення.

Що зміниться для ветеранів

У Мінсоцполітики пояснили, що зараз розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності може бути обмежений, якщо людина має менш як шість місяців страхового стажу за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку.

Після служби багато ветеранів проходять лікування, реабілітацію або потребують часу на відновлення, через що не завжди встигають накопичити необхідний страховий стаж.

Тому уряд пропонує для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни враховувати страховий стаж не за останні 12, а за останні 24 місяці.

Як зазначив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін, такий підхід має враховувати реальні обставини повернення військових до цивільного життя.

Після схвалення урядом документ має розглянути Верховна Рада.

Правила виплат після виробничих травм

Законопроєктом пропонується врегулювати ситуацію, коли працівник отримав травму на виробництві, але розслідування нещасного випадку ще не завершене.

Зараз страхові виплати призначаються лише після оформлення акта розслідування, що може тривати кілька місяців.

Уряд пропонує надавати допомогу по тимчасовій непрацездатності вже на підставі лікарняного листка. Перші 17 днів оплачуватиме роботодавець, а після завершення розслідування проводитиметься перерахунок виплат.

Виплати постраждалим через війну

Окремим рішенням Кабмін удосконалив порядок виплати одноразової грошової допомоги людям, які постраждали на об'єктах критичної інфраструктури внаслідок російської агресії.

Розміри допомоги становлять:

800 тисяч гривень - для осіб з інвалідністю I групи;

- для осіб з інвалідністю I групи; 500 тисяч гривень - для осіб з інвалідністю II групи;

- для осіб з інвалідністю II групи; 200 тисяч гривень - для осіб з інвалідністю III групи;

- для осіб з інвалідністю III групи; 1 мільйон гривень - у разі загибелі людини.

Також уряд врегулював механізм доплат у разі зміни групи інвалідності та розширив коло отримувачів допомоги. Право на виплати матимуть постраждалі на об'єктах критичної інфраструктури, працівники операторів критичної інфраструктури, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування.

Допомогу виплачуватиме Пенсійний фонд України. Крім того, право на її отримання зберігатиметься під час воєнного стану та протягом трьох років після його завершення.