Топ-5 привычек для сохранения молодости

Иллюстративное фото (pexels.com)

Следуя этим рекомендациям, вы сможете продлить молодость и красоту

Женщина сегодня — это женщина-мать, жена, бабушка, но при всем этом она в первую очередь женщина, которая хочет быть красивой, любимой и желанной. Всем нам хочется сохранить энергию и молодость, оставаться в ясном уме и здоровом теле как можно дольше, желательно всегда. Как этого добиться, диетолог Елена Кален рассказала на своей странице в Instagram.

Эксперт перечислила пять полезных привычек, которые помогают сохранить молодость. Проверьте себя, и если вы еще не обзавелись ними, самое время начать!

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1. Пересмотреть отношение к питанию.

Чем старше мы становимся, тем меньше организму требуется калорий. Желательно пересмотреть свое отношение к сахару, выпечке, слишком острой и жирной еде.

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Старайтесь сделать питание сбалансированным и разнообразным. Употребляйте больше свежих овощей и фруктов. Включите продукты, богатые жирными кислотами, а также витаминами А, С, Е. Именно они выводят из организма токсины и помогают выглядеть молодо.

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2. Высыпаться и следить за качеством сна.

После 30 организму требуется больше сил на восстановление. Если спать менее 7 часов, произойдет преждевременное старение кожи, чаще будут появляться отеки. Также недостаток сна приводит к хронической усталости и снижению иммунитета.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Еще на бодрость и энергичность влияет качество сна. Человек, которой несколько раз за ночь просыпается, устает так же, как и при недосыпании. Если одолевает бессонница, примите перед сном расслабляющую ванну и откажитесь от просмотра телевизора.

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3. Заниматься физической активностью.

Спорт и движение помогают поддерживать мышцы в тонусе, делают их гибкими и эластичными. Желательно выбирать посильные тренировки, которые будут в радость. Например, йога, танцы, растяжка, скандинавская ходьба. Летом это может быть поход, а зимой лыжи.

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4. Минимизировать стресс.

Совсем не волноваться невозможно, но каждый из нас может наметить эффективные стратегии по выходу из стрессового состояния. Придумайте как минимум 3 варианта, которые помогут успокоиться. Это может быть прогулка, работа с дыханием, ведение дневника.



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Заняться фитнесом для лица

Это — набор специальных упражнений, которые помогают сохранить молодость без инъекций. Можно записаться на курс или найти бесплатные видео в интернете.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

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