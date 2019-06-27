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Топ-5 звичок для збереження молодості

Lite » Краса 27.06.2019 - 16:31
Топ-5 звичок для збереження молодості
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете продовжити молодість і красу

Жінка сьогодні — це жінка-мати, дружина, бабуся, але при всьому цьому вона в першу чергу жінка, яка хоче бути красивою, коханою і бажаною. Всім нам хочеться зберегти енергію і молодість, залишатися в ясному розумі і здоровому тілі як можна довше, бажано завжди. Як цього домогтися, дієтолог Олена Кален розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Експерт перерахувала п'ять корисних звичок, які допомагають зберегти молодість. Перевірте себе, і якщо ви ще не обзавелися ними, саме час почати!

1. Переглянути ставлення до харчування.

Чим старше ми стаємо, тим менше організму потрібно калорій. Бажано переглянути своє ставлення до цукру, випічки, занадто гострої і жирної їжі.

Намагайтеся зробити харчування збалансованим і різноманітним. Вживайте більше свіжих овочів і фруктів. Увімкніть продукти, багаті жирними кислотами, а також вітамінами А, З, Тобто Саме вони виводять з організму токсини і допомагають виглядати молодо.

2. Висипатися і стежити за якістю сну.

Після 30 організму потрібно більше сил на відновлення. Якщо спати менше 7 годин, відбудеться передчасне старіння шкіри, частіше будуть з'являтися набряки. Також нестача сну призводить до хронічної втоми і зниження імунітету.

Топ-5 звичок для збереження молодості
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ще на бадьорість та енергійність впливає якість сну. Людина, яка кілька разів за ніч прокидається, втомлюється так само, як і при недосипанні. Якщо долає безсоння, прийміть перед сном розслаблюючу ванну і відмовтеся від перегляду телевізора.

3. Займатися фізичною активністю.

Спорт і рух допомагають підтримувати м'язи в тонусі, роблять їх гнучкими і еластичними. Бажано вибирати посильні тренування, які будуть в радість. Наприклад, йога, танці, розтяжка, скандинавська ходьба. Влітку це може бути похід, а взимку лижі.


4. Мінімізувати стрес.

Зовсім не хвилюватися неможливо, але кожен з нас може намітити ефективні стратегії виходу із стресового стану. Придумайте як мінімум 3 варіанти, які допоможуть заспокоїтися. Це може бути прогулянка, робота з диханням, ведення щоденника.

Топ-5 звичок для збереження молодості

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Зайнятися фітнесом для обличчя

Це — набір спеціальних вправ, які допомагають зберегти молодість без ін'єкцій. Можна записатися на курс чи знайти безкоштовні відео в інтернеті.

Топ-5 звичок для збереження молодості

Ілюстративне фото (pexels.com)

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