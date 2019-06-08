Как не считать калории и стройнеть: советы диетолога

Иллюстративное фото (iinstagram.com/dietolog_dzhankulieva)

Быть стройным и здоровым возможно и без строгого подсчета всего съеденного

Почти все диетологи и системы похудения уверяют, что для того, чтобы похудеть, необходимо считать калории всего съеденного и укладываться в установленные себе рамки. Однако профессиональный диетолог Джанкулиева с этим не согласна - она считает, что быть стройным и здоровым можно без подсчета калорий. Что для этого нужно делать, она рассказала на своей странице в Instagram.

Придерживаясь этих советов, вы сможете похудеть и поддерживать хорошую форму без дневников питания и мучительных подсчетов.

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Научитесь наслаждаться едой, не отвлекаясь на гаджеты, погрузитесь в процесс, кушайте осознанно. Помните, что переваривание пищи начинается со взгляда, когда вы видите красиво оформленную тарелку с вашей любимой едой, нейроны дадут сигнал, что можно вырабатывать пищеварительный сок и пока пища дойдет до желудка, там уже все бойцы будут готовы к работе и не станет развиваться гипоацидность или нехватка ферментов. Все компоненты пищи будут усваиваться хорошо, и тогда мозг, сам даст сигнал СТОП.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Пережевывайте тщательно каждый кусочек пищи. Амилаза слюны - это первый пищеварительный фермент, с которой сталкивается еда и она расщепляет крахмал. В спешке, не пережевывая, вы прерываете естественный процесс переваривания пищи, вся нагрузка пойдет на ваш желудок и он может не справиться с этим. Непереваренные куски пищи начнут бродить, гнить, что приведет к росту патогенной микрофлоры, а там и до ожирения не далеко.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Питайтесь натуральной пищей насколько возможно: овощи, зелень, фрукты, ягоды, орехи, рыба, мясо - желательно домашнее. Почему домашнее? Потому что, в большинстве случаев магазинное мясо напичкано антибиотиками, что тоже плохо влияет на микрофлору.

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Соблюдайте принцип 80/20, где 80% это натуральная, природная пища, а 20% готовая продукция, но с хорошим составом, без непонятных компонентов. Пусть в дальнейшем это превратится на 90/10.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Не обманывайте себя, говоря: "ГЛАВНОЕ УЛОЖИТЬСЯ В КАЛОРАЖ, А ЕСТЬ МОЖНО ВСЕ". Ко мне на консультацию приходят девушки, которые не отказались от пищевого мусора, но ели строго по калориям. В итоге, гормональные сбои, нарушения эпителия кишечника из-за которой началась анемия, проблемы с кожей.

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Думайте о качестве, а не о количестве. В вашем рационе должны быть и жиры, и белки, сложные углеводы, клетчатка.

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Не забывайте про воду! Если пить достаточное количество воды (30 мл на кг), организм не будет путать сигналы жажды и голода.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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